Восемь НКО Коми стали победителями конкурса на предоставление грантов президента России

Победителями первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества стали восемь некоммерческих организаций Республики Коми, сообщает пресс-служба главы РК.

Всего в перечень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны. Общая сумма грантов по итогам конкурса составила 2,25 миллиарда рублей. Представители республики среди всех претендентов выиграли более грантовой поддержки Президента РФ.

В 2017 году претенденты на получение федерального государственного финансирования прислали 6581 заявку – это почти вдвое больше, чем в среднем за каждый конкурс в 2015-2016 годах.

Распределением грантов впервые занимается единый Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества и координационный комитет. Одна из функций координационного комитета – формирование объединенного экспертного совета, который проводит экспертизу и определяет победителей.

Второй конкурс на предоставление грантов Президента РФ стартовал 16 августа. Прием заявок продлится по 29 сентября 2017 года. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте президентскиегранты.рф.

***Победители конкурса:

Коми региональная общественная организация "Диабет" с проектом "Распространение знаний о профилактике и лечении сахарного диабета в отдаленных районах Республики Коми";

Коми республиканское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия" с проектом "Третий возраст";

Местная общественная организация Эжвинский физкультурно-спортивный клуб "Готов к труду и обороне" с проектом "Золотой значок ГТО для золотого возраста";

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной подготовки "ЗНАНИЕ" с проектом "Академия робототехники и информационных технологий";

Автономная некоммерческая организация "Коми научный медицинский центр Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук" с проектом "Выездная семейная школа профилактики сахарного диабета и гипертонии для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Коми";

Коми региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" с проектом "Слет студенческих отрядов, посвящённый 50-летию движения студенческих отрядов в Республики Коми 2017 года";

Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление п. Каджером "Северное сияние" с проектом "Установка спортивно-игровой площадки "Юные чемпионы";

Коми региональное частное учреждение социального развития "СОЗИДАНИЕ" с проектом "Краеведческий музей студенческих отрядов как форма сохранения исторической памяти и пропаганды патриотического движения студотрядов".