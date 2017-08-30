В Воркуте из тундры эвакуировали 71-летнюю женщину

Спасатели Воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС искали в тундре пожилую воркутинку.

Информация о происшествии поступила в ведомство 29 августа в 16 часов, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе МЧС региона.

Диспетчерам поступил сигнал о том, что неподалеку от станции Седловая в Воркутинском районе заблудилась женщина 1946-го года рождения. Она пошла в тундру со своим супругом. В какой-то момент мужчина заметил, что жена не откликается. О пропавшей супруге он сообщил в службу спасения.

На ее поиски выдвинулись спасатели и полиция. В результате поисковых мероприятий в 20.45 женщину обнаружили и эвакуировали в поселок Северный, который находится в пяти километрах от станции.

В поисковых работах также были задействован личный состав ОМОНа Росгвардии по Воркуте. "Пенсионерка была напугана, общее состояние врачи отметили удовлетворительным", - отмечают в Росгвардии.