В Воркуте из тундры эвакуировали 71-летнюю женщину

30 августа 2017 года, 15:02 | Воркута
Фото Росгвардии по Коми

Спасатели Воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС искали в тундре пожилую воркутинку.

Информация о происшествии поступила в ведомство 29 августа в 16 часов, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе МЧС региона.

Диспетчерам поступил сигнал о том, что неподалеку от станции Седловая в Воркутинском районе заблудилась женщина 1946-го года рождения. Она пошла в тундру со своим супругом. В какой-то момент мужчина заметил, что жена не откликается. О пропавшей супруге он сообщил в службу спасения.

На ее поиски выдвинулись спасатели и полиция. В результате поисковых мероприятий в 20.45 женщину обнаружили и эвакуировали в поселок Северный, который находится в пяти километрах от станции.

В поисковых работах также были задействован личный состав ОМОНа Росгвардии по Воркуте. "Пенсионерка была напугана, общее состояние врачи отметили удовлетворительным", - отмечают в Росгвардии.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спасатели, МЧС, лес, женщина
  Рубрика: Происшествия
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