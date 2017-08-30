Жители Коми увидят кукольные спектакли из России, Белоруссии и Армении

Третий международный фестиваль театров кукол "В гостях у Мойдыся" пройдет в театре драмы В.Савина с 14 по 22 октября.

Артисты из 12 городов России и Зарубежья, в том числе из Гомеля и Еревана, будут соревноваться в нескольких номинациях. А зрители в спектаклях увидят различные театральные формы: теневой театр, тростевые и планшетные куклы, гапитные и перчаточные куклы.

Откроют насыщенную программу "В гостях у Мойдыся" организаторы фестиваля - единственный в Коми государственный театр кукол из Воркуты. Артисты представят спектакль "Стойкий оловянный солдатик". В 2016 году его поставили в рамках гранта главы республики в области театрального искусства и концертной деятельности. Для его постановки пригласили режиссера-постановщика, автора инсценировки Антона Лабушкина (Санкт-Петербург) и художника-постановщика Алексея Митрофанова (Набережные Челны).

Вторым фестивальным спектаклем от воркутинского театра кукол станет "Гуси-лебеди" - его премьера планируется на сентябрь. Режиссер-постановщик и автор инсценировки Валерий Баджи (Москва), художник-постановщик – Ирина Хмарук (Москва). Спектакль поставлен по программе "Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек".

Как рассказала "Комиинформу" директор государственного театра кукол Коми Людмила Дубровина, первый межрегиональный фестиваль прошел в 2011 году и вызвал большой интерес у публики. Информация о празднике детства, который проходит в Коми, дошла и до коллег из зарубежных театров - фестиваль приобрел статус международного.

"Один фестиваль не может быть похож на другой, - отметила Л.Дубровина. - У каждого фестиваля должна быть своя изюминка. На суд зрителю и жюри будет представлено 12 работ. За победу будут бороться театры, не единожды получавшие награды на многих престижных фестивалях театров кукол в России и за ее пределами. Каждый спектакль, который приезжает к нам, - это сюрприз. Все куклы авторские".

Артисты из Гомеля покажут спектакль "Чародейный сундучок", а их коллеги из Еревана - "Мышонок и комариха". Единственный спектакль для взрослых "Как вам это понравится", подготовленный кукольным театром из Вологды, пройдет 20 и 21 октября.

"Руководить" фестивалем будет сказочник Мойдысь. Председателем жюри приглашен дипломант национальной театральной премии России "Золотая маска", президент Ассоциации театров кукол XXI век Станислав Железкин.