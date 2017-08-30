Сергей Гапликов поручил обеспечить транспортную доступность деревни Вадыб Сысольского района

30 августа 2017 года, 12:50 | Сысольский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Глава Коми Сергей Гапликов поручил обеспечить транспортную доступность деревни Вадыб Сысольского района, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

С просьбой к главе региона обратился начинающий фермер из поселка Первомайский в рамках личного приема, который регулярно проводится Сергеем Гапликовым по поручению президента России Владимира Путина.

Мужчина рассказал, что решил открыть собственное дело в сфере сельского хозяйства. Для этого необходимы свободные сельхозугодья. Однако вблизи посёлка все поля уже заняты, а чтобы заготавливать сено за рекой Большая Визинга, рядом с деревней Вадыб, нужна переправа.

С.Гапликов поставил задачу перед руководством муниципалитета организовать понтонную переправу и пожелал сельчанину успехов.

Как заверил руководитель администрации Сысольского района Роман Носков вопрос будет решен до конца года.

Сергей Гапликов проводит личный прием граждан раз в месяц. Всем жителям, обратившимся на прием к главе региона, будут даны письменные ответы в сроки, предусмотренные законодательством.

Решение вопросов, с которыми обращаются жители, держатся на контроле администрации главы региона.

Комиинформ

  Ключевые слова: транспорт, село, коми, дороги
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Политика
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