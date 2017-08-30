Глава Коми Сергей Гапликов поручил обеспечить транспортную доступность деревни Вадыб Сысольского района, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

С просьбой к главе региона обратился начинающий фермер из поселка Первомайский в рамках личного приема, который регулярно проводится Сергеем Гапликовым по поручению президента России Владимира Путина.

Мужчина рассказал, что решил открыть собственное дело в сфере сельского хозяйства. Для этого необходимы свободные сельхозугодья. Однако вблизи посёлка все поля уже заняты, а чтобы заготавливать сено за рекой Большая Визинга, рядом с деревней Вадыб, нужна переправа.

С.Гапликов поставил задачу перед руководством муниципалитета организовать понтонную переправу и пожелал сельчанину успехов.

Как заверил руководитель администрации Сысольского района Роман Носков вопрос будет решен до конца года.

Сергей Гапликов проводит личный прием граждан раз в месяц. Всем жителям, обратившимся на прием к главе региона, будут даны письменные ответы в сроки, предусмотренные законодательством.

Решение вопросов, с которыми обращаются жители, держатся на контроле администрации главы региона.