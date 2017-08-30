Роспотребнадзор Коми добился прекращения деятельности недобросовестного продавца

30 августа 2017 года, 16:03 | Сыктывдинский
http://sudmoskvy.ru/wp-content/uploads/2016/05/235-garnizonnyj.jpg

Сыктывдинский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора Коми о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя Елены Кичигиной за систематическое нарушение прав потребителей.

Предприниматель занималась розничной торговлей мебелью. Специалисты Роспотребнадзора Коми неоднократно в 2016 и 2017 годах по результатам рассмотрения обращений граждан и проведенных проектов, выявляли многочисленные нарушения прав потребителей, носившие систематический характер.

Е. Кичигина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Тремя решениями Сыктывдинского районного суда в 2017 году было установлено неоднократное допущение предпринимателем нарушений условий договоров, заключенных с потребителем. Судом удовлетворялись исковые требования потребителей к ИП Кичигиной Е.В. о взыскании уплаченных по договору сумм, компенсации морального вреда и неустойки.

Продолжение предпринимательской деятельности по продаже мебели ИП Кичигиной Е.В. могло нанести в будущем существенный вред охраняемым законом интересам граждан, в этой связи Роспотребнадзор Коми обратился в суд с иском о прекращении ее деятельности.

Суд, полностью поддержав позицию ведомства, вынес решение о прекращении деятельности ИП Кичигиной Е. В. (ОГРН 314110911200018, ИНН 110902198044). Решение суда вступило в законную силу 11 августа 2017 года.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: роспотребнадзор коми, права потребителей
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео