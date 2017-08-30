Роспотребнадзор Коми добился прекращения деятельности недобросовестного продавца

Сыктывдинский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора Коми о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя Елены Кичигиной за систематическое нарушение прав потребителей.

Предприниматель занималась розничной торговлей мебелью. Специалисты Роспотребнадзора Коми неоднократно в 2016 и 2017 годах по результатам рассмотрения обращений граждан и проведенных проектов, выявляли многочисленные нарушения прав потребителей, носившие систематический характер.

Е. Кичигина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Тремя решениями Сыктывдинского районного суда в 2017 году было установлено неоднократное допущение предпринимателем нарушений условий договоров, заключенных с потребителем. Судом удовлетворялись исковые требования потребителей к ИП Кичигиной Е.В. о взыскании уплаченных по договору сумм, компенсации морального вреда и неустойки.

Продолжение предпринимательской деятельности по продаже мебели ИП Кичигиной Е.В. могло нанести в будущем существенный вред охраняемым законом интересам граждан, в этой связи Роспотребнадзор Коми обратился в суд с иском о прекращении ее деятельности.

Суд, полностью поддержав позицию ведомства, вынес решение о прекращении деятельности ИП Кичигиной Е. В. (ОГРН 314110911200018, ИНН 110902198044). Решение суда вступило в законную силу 11 августа 2017 года.