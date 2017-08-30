1 сентября с погодой повезет не всем школьникам Коми

1 сентября сыктывкарским школьникам повезет с погодой, чего не скажешь об учениках других районов.

Как рассказали "Комиинформу" в ЦГМС по Коми, Сыктывкар и все районы, расположенные южнее, окажутся под влиянием циклона, надвигающегося с Запада. Если ночью и ранним утром в Сыктывкаре еще возможен небольшой дождь, то после 10 утра облачность начнет разрываться и выглянет солнце. Температура днем 1 сентября в Сыктывкаре и на юге достигнет 22 градусов тепла.

В течение дня этот же циклон будет двигаться к Северу, неся за собой хорошую погоду, однако это произойдет ближе к вечеру, поэтому центральные районы еще окажутся в зоне дождей - от небольших до умеренных. Ухтинцам надо будет позаботиться о зонтах.

У воркутинцев - "своя" погода. Заполярье 1 сентября будет находится под влиянием циклона с Ямала. Днем температура не поднимется выше 10-12 градусов, пройдет небольшой дождь.