В ночном ДТП на Удоре погиб ребенок

30 августа 2017 года, 7:36 | Удорский
Фото ГИБДД

Ночью в автоаварии в Удорском районе погиб подросток. Мальчик 2003-го года рождения был пассажиром автомашины "Москвич 2141". За рулем находился 18-летний водитель без прав в состоянии алкологольного опьянения.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, около 23:15 на втором км автодорги "Подъезд к пос.Ёдва" водитель Москвича совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир. 14-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой медицинской помощи. Семиклассник не был пристегнут ремнем безопасности.

Известно, что на машине были установлены подложные номера. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ольга Полина

  Ключевые слова: смерть, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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