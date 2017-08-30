В Сыктывкаре собрали "Чудо-портфель"

В преддверии 1 сентября в Сыктывкаре прошла акция для детей с инвалидностью и детей из малоимущих семей.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара" проводит благотворительную акцию "Чудо-портфель" по сбору портфелей и канцелярских товаров от населения для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации ежегодно.

"К сожалению, некоторые дети нашего города даже не знают, что бывает предшкольная суета, а тем более подарки к новому учебному году, но каждый мечтает их получить и испытать чувство радостного предвкушения неизвестного", - сообщили "Комиинформу" в Коми Республиканском благотворительном фонде "Союз неравнодушных сердец".

В отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями "Надежда" прошло праздничное мероприятие "Здравствуй, школа!", которое началось с приветственных слов и напутственных слов для будущих первоклассников исполняющим обязанности директора "Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара" Светланы Глубокой.

"Сейчас в вашей жизни наступит новый период, появятся новые друзья, впечатления, но хотелось бы пожелать, чтобы вы не забывали старые добрые традиции, а именно - встречи в отделении Надежда, праздничные мероприятия. Двери отделения для вас всегда открыты, мы были, есть и останемся вашими помощниками", - отметила С.Глубокая.

Волонтёры Коми республиканского благотворительного фонда поддержки талантливых детей "Союз неравнодушных сердец" пришли поздравить детей с театрализованным представлением. Любимый сказочный герой детей – Буратино вместе с будущими первоклассниками помог спасти королеву Знаний, которую похитил король страны Лентяево. Чтобы победить его, надо было вступить с ним в битву: участвовать в эстафетах, рисовать, отгадывать загадки. Ребят проверяли на ловкость, выносливость, силу и эрудицию.

В конце мероприятия будущих первоклассников ждал сюрприз. 17 детей получили "Чудо-портфели" с разноцветными карандашами, ручками, волшебными красками, тетрадями и другими канцтоварами.