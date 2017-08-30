Единороссы Коми будут содействовать тому, чтобы выборы прошли честно и открыто

Единороссы Коми будут содействовать тому, что выборы прошли честно и открыто. Об этом шла речь во время рабочего совещания с партийцами Усть-Вымского района, которое провели секретарь Коми РО партии "Единая Россия" Василий Смалий и руководитель регионального исполкома реготделения Ольга Сычугова.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе партии, на мероприятии ее руководство с коллегами обсудили ход реализации партийных проектов и план работы местного отделения.

Кроме того, основным вопросом обсуждения стал вопрос о готовности единороссов района к выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся 10 сентября.

Как отметила Ольга Сычугова, на дополнительных выборах в Совет района партия "Единая Россия" выдвинула трех кандидатов на три мандата, на основных выборах в СП "Вежайка" - шесть человек на семь вакантных мест. Также единороссы будут бороться за то, чтобы еще один представитель партии представлял интересы избирателей в Совете города Микунь. "Мы планируем обеспечить своими наблюдателями все участки района, чтобы предотвратить возможные нарушения. Важно быть начеку во время агитационного периода и в сам День выборов – 10 сентября", - призвала к максимальной бдительности партийцев Ольга Сычугова.

В этом ее поддержал Василий Смалий. "Мы заинтересованы, чтобы выборы прошли честно и без нарушений. Все сигналы, которые будут поступать к нам, мы будем отрабатывать вместе с избиркомом. Выборы многоуровневые и непростые, поэтому надо быть к ним абсолютно готовыми. Наши кандидаты имеют все шансы победить. Поэтому местное отделение должно максимально этому содействовать", - обратился к коллегам Василий Смалий.

Он также обратил внимание однопартийцев на необходимость провести на высшем уровне партийную мобилизацию. "Нам важно, чтоб к этой работе подключилось не только руководство местного отделения, но рядовые партийцы и сторонники. Тогда мы сможем добиться хороших результатов", - сказал лидер единороссов.