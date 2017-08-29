Люди с инвалидностью Усинска рисуют по воде в уникальной технике и посещают конный клуб

Психологи отделения реабилитации для лиц с ограниченными возможностями Центра соцзащиты Усинска начали использовать в социально-психологической реабилитации людей с инвалидностью занятия по нетрадиционной технике рисования по воде в стиле Эбру. Об этом "Комиинформу" рассказали в пресс-службе Минтруда региона.

Первый мастер-класс состоялся накануне Дня республики, во время праздничной встречи, приуроченной к этой дате.

"Тогда после торжественной части и поздравлений директора центра Ларисы Шитовой психолог отделения Мария Нестеркина провела для участников мероприятия - людей с инвалидностью – первое занятие по рисованию по воде в стиле Эбру. Эта техника помогает развить у людей с особенностями здоровья эмоциональную сферу и творческий потенциал. И в этом участники мастер-класса убедились сами: даже те, кто не владеет искусством рисования, смогли создать в этой технике прекрасные творения и почувствовать себя художниками", - рассказала заведующая отделением реабилитации для лиц с ограниченными возможностями Центра соцзащиты Усинска Марина Хуснуллина.

По ее словам, использование техники рисования по воде в социально-психологической реабилитации людей с инвалидностью стало возможным благодаря помощи нефтедобывающего предприятия (ООО "РН - Северная нефть"), которое работает на территории Усинского района и с которым у местного Центра соцзащиты давние дружеские связи. В этот раз предприятие приобрело для отделения реабилитации комплект для занятий в стиле Эбру, а помимо этого - музыкальный центр, световые песочные планшеты и компьютерную технику. Все это поможет сотрудникам соцзащиты организовывать для особенных детей и людей с инвалидностью интересные и разнообразные реабилитационные мероприятия.

Однако если занятия по рисованию на воде в стиле Эбру в отделении реабилитации только вводят в повседневную практику, то экскурсии в Усинский конный клуб "Кавалькада" проводят уже не в первый раз. Устраивать их помогает руководитель клуба Инга Иванова, она же принимает на себя роль гида и лектора.

Дети и взрослые, посещающие отделение реабилитации, любят эти экскурсии из-за возможности пообщаться с лошадями. Кроме того, положительное влияние лошадей на здоровье детей и взрослых – факт общеизвестный.

Одна из таких экскурсий в клуб "Кавалькада" состоялась совсем недавно. Она была организована в рамках проводимого в Коми Года добрых дел.

"Каждый участник принес с собой угощение, чтобы иметь возможность покормить животных из рук. Дети вместе с родителями с большим интересом кормили, рассматривали, гладили лошадок, а Инга Витальевна с удовольствием рассказала об особенностях ухода за длинногривыми питомцами клуба и их поведении. Оживленное и радостное настроение участников экскурсии свидетельствовало, что такие мероприятия важны и посещение конного клуба должно быть регулярным", - поделилась впечатлениями Марина Хуснуллина.

Она также выразила надежду, что сотрудничество отделения реабилитации с клубом "Кавалькада" продолжится и упрочится. Обоюдное желание для этого есть. Так, по словам, работников соцзащиты, руководитель клуба со своими товарищами на протяжении уже восемь лет ежегодно приходят в отделение на праздник Дня защиты детей и безвозмездно катают детей на пони и лошадях.