Депутаты села Зеленец отремонтировали мостки

28 августа 2017 года, 18:23 | Сыктывдинский
Фото администрации сельского поселения "Зеленец"

Депутатский корпус села Зеленец Сыктывдинского района выступил с инициативой отремонтировать разрушенные деревянные мостки. Доброе дело подхватили местные предприниматели, которые помогли народным избранникам со стройматериалами и гвоздями.

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Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, мостки депутаты отремонтировали в течение дня.

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"Этот тротуар пользуется большим спросом у населения, - рассказал глава сельского поселения Владимир Козлов. - Он ведет к социально-значимым объектам села: к детскому садику № 2, врачебной амбулатории, почте и продуктовым магазинам. Администрация поселения выражает огромную благодарность за помощь в ремонте мостков депутатам С. Балашенко, К. Долингеру, В. Королеву, А. Матвееву, Ю. Осиповой, депутату районного Совета Р. Вагапову. Отдельная благодарность нашим предпринимателям Е. Монгалёвой и С. Осипову за помощь в предоставлении стройматериалов и гвоздей".

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В ближайшее время администрация сельского поселения совместно с депутатским корпусом и активными сельчанами планирует провести экологическую акцию по очистке берега реки Вычегда.

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Геня Джавршян

  Ключевые слова: ремонт мостков, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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