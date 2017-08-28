Депутаты села Зеленец отремонтировали мостки

Депутатский корпус села Зеленец Сыктывдинского района выступил с инициативой отремонтировать разрушенные деревянные мостки. Доброе дело подхватили местные предприниматели, которые помогли народным избранникам со стройматериалами и гвоздями.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, мостки депутаты отремонтировали в течение дня.

"Этот тротуар пользуется большим спросом у населения, - рассказал глава сельского поселения Владимир Козлов. - Он ведет к социально-значимым объектам села: к детскому садику № 2, врачебной амбулатории, почте и продуктовым магазинам. Администрация поселения выражает огромную благодарность за помощь в ремонте мостков депутатам С. Балашенко, К. Долингеру, В. Королеву, А. Матвееву, Ю. Осиповой, депутату районного Совета Р. Вагапову. Отдельная благодарность нашим предпринимателям Е. Монгалёвой и С. Осипову за помощь в предоставлении стройматериалов и гвоздей".

В ближайшее время администрация сельского поселения совместно с депутатским корпусом и активными сельчанами планирует провести экологическую акцию по очистке берега реки Вычегда.