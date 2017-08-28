Нацмузей Коми ждет от жителей региона снимков из Италии

В выставочном зале Национального музея Коми открыта выставка уникальных произведений изобразительного искусства из собрания музея-усадьбы "Останкино" (Москва) "Архитектурный пейзаж в Итальянской гравюре конца XVII - начала XIX веков".

Национальный музей приглашает всех желающих окунуться в воспоминания о Солнечной Италии и запускает акцию "В память об Италии". Она стартует 9 сентября. Смысл ее таков: любой человек, побывавший в Италии, может принести или прислать фотографии, на которых запечатлены те же места, что и на представленных на выставке гравюрах.

Акция "В память об Италии" завершится 7 октября концертом итальянской музыки в выставочном зале Национального музея.

Всех участников ждут памятные подарки.

Выставка работает в зале Национального музея Коми по адресу: улица Коммунистическая, 6.

Телефон: (8212) 24-43-22 (отдел по выставочной деятельности - Лодыгина Вера Леонидовна, Юркина Дарья Борисовна).

Фотографии можно прислать на электронную почту музея nmrk@list.ru c пометкой "В память об Италии".