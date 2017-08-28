По предварительной информации, под завалами в Сыктывкаре погиб человек

Из-под завалов склада-магазина по улице Гаражная извлекли двоих человек.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС Коми, по предварительным данным, один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Напомним, около 11.30 в Сыктывкаре обрушилась крыша здания "Все для кровли и фасада" на площади 15 на 30 метров.

По информации МЧС, на крыше работали люди, которые успели уйти на обед. Внутри склада находились два человека. Когда до людей добрались спасатели, один из них не подавал признаков жизни.

Сейчас на месте происшествия работают 80 специалистов и собаки-поисковики.