По предварительной информации, под завалами в Сыктывкаре погиб человек

28 августа 2017 года, 13:32 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Из-под завалов склада-магазина по улице Гаражная извлекли двоих человек.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС Коми, по предварительным данным, один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Напомним, около 11.30 в Сыктывкаре обрушилась крыша здания "Все для кровли и фасада" на площади 15 на 30 метров.

По информации МЧС, на крыше работали люди, которые успели уйти на обед. Внутри склада находились два человека. Когда до людей добрались спасатели, один из них не подавал признаков жизни.

Сейчас на месте происшествия работают 80 специалистов и собаки-поисковики.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: погибший, МЧС, магазин, завал
  Рубрика: Происшествия
  • 28
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:28 28.08.2017
Под завалами склада в Сыктыкаре могут находиться люди
10:45 28.08.2017
Жительница Няшабожа дошутилась с полицией до принудительных работ
09:36 28.08.2017
В Инте в День солидарности по борьбе с терроризмом почтут память жертв Беслана


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео