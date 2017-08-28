Под завалами склада в Сыктыкаре могут находиться люди
28 августа 2017 года, 12:28 | Сыктывкар
Сотрудники Сыктывкарского отряда "СПАС-Коми" работают на месте обрушения крыши склада по улице Гаражная.
Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, известно, что в результате завала пострадали два человека, выясняется, есть ли под завалами люди.
По предварительной информации, обрушилась крыша здания "Все для кровли и фасада".
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми