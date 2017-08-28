Под завалами склада в Сыктыкаре могут находиться люди

Сотрудники Сыктывкарского отряда "СПАС-Коми" работают на месте обрушения крыши склада по улице Гаражная.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, известно, что в результате завала пострадали два человека, выясняется, есть ли под завалами люди.

По предварительной информации, обрушилась крыша здания "Все для кровли и фасада".