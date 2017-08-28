Под завалами склада в Сыктыкаре могут находиться люди

28 августа 2017 года, 12:28 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сотрудники Сыктывкарского отряда "СПАС-Коми" работают на месте обрушения крыши склада по улице Гаражная.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, известно, что в результате завала пострадали два человека, выясняется, есть ли под завалами люди.

По предварительной информации, обрушилась крыша здания "Все для кровли и фасада".

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, крыша, завал
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:45 28.08.2017
Жительница Няшабожа дошутилась с полицией до принудительных работ
09:36 28.08.2017
В Инте в День солидарности по борьбе с терроризмом почтут память жертв Беслана
17:16 25.08.2017
"Мошенники из Роспотребнадзора" выманили у сыктывкарца больше 100 тыс. рублей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео