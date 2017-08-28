В Сыктывкаре откроется этнофутуристичная выставка к 20-летию журнала "Арт"

Журналу "Арт" исполняется 20 лет. Все эти годы редакция знакомила читателей с уникальными материалами по истории, литературе, этнографии, а также с новыми и интересными авторами.

На открытии выставки "Арт-факт" 28 августа в выставочном зале галереи "Пейзажи Севера" главный редактор журнала "Арт" Павел Лимеров кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН, расскажет о том, как появился первый номер журнала.

На выставке будет представлено 30 художественных работ, выполненных в технике живописи и графики. Гостям представят произведения самых ярких представителей этнофутуризма в изобразительном искусстве Коми - Юрия Лисовского и Павла Микушева. Оба они впервые представили свои работы в первом номере журнала.

"Мы работаем в журнале с первого его номера. И этой выставкой мы подводим некий итог, смотрим в перспективе, что было сделано за эти годы, - рассказал "Комиинформу" Ю.Лисовский. – Я помню и самую первую работу, опубликованную в "Арте". Она была посвящена мифологии и касалась луны и солнца".

Художники в индивидуальной манере и в разных техниках представят посетителю творческое осмысление, изобразительную интерпретацию древних образов, современное прочтение сложного сплетения культурных традиций: российских, северных, финно-угорских, региональных.

Выставка произведений графического искусства, посвященная литературно-художественному журналу "Арт", откроется в 16:00.

Адрес галереи "Пейзажи Севера": улица Коммунистическая, дом 34.

Телефон для коллективных заявок: (8212) 20-05-14.

График работы: с 10:00 до 17:00 во вторник, среду, четверг, пятницу; с 10:00 до 14:00 в субботу; понедельник, воскресенье - выходные.

Стоимость билетов с экскурсионным сопровождением: дети дошкольного возраста - 20 рублей; учащиеся школ, студенты – 30 рублей; взрослые – 50 рублей.