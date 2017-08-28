Роспотребнадзор Коми напомнил, как не отравиться грибами

В связи с началом сезона сбора грибов Роспотребнадзор Коми напомнил жителям республики о мерах профилактики отравлений дикоросами.

В Коми случаи отравлений грибами с 2015 года не регистрировались, тем не менее, ведомство призывает всех любителей "тихой охоты" соблюдать рекомендации по профилактике отравлений:

- не собирайте грибы, которые вам не известны;

- если возникли сомнения – гриб лучше выбросить, тем более запрещено класть его к другим грибам;

- избегайте сбора старых и червивых грибов;

- грибы, которые растут у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон или на территории радиационной зоны собирать исключительно нельзя, так как они впитали в себя токсические вещества, находящиеся в почве;

- при сборе гриба внимательно осматривайте его – цвет шляпки и губки, ножку, есть ли кольца на ножке, трубчатый гриб или пластинчатый;

- нельзя собирать грибы в полиэтиленовый пакет, для этих целей подойдет корзина;

- при комнатной температуре грибы хранить не более 3 часов;

- для хранения урожая не использовать оцинкованную или алюминиевую посуду;

- перед приготовлением любой вид грибов должен тщательно очищаться и отвариваться;

- избегать употребления в пищу грибов в детском возрасте;

- в целях профилактики ботулизма, при консервации грибов тщательно придерживаться технологии, стерилизовать тару, а также не хранить грибные консервы более 6 месяцев, и сразу же выбрасывать вздувшиеся банки;

- нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

На рынках и ярмарках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.

Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции.

Употребление некоторых условно-съедобных грибов со спиртными напитками может вызвать реакцию алкоголя и токсинов, входящих в состав грибов, усилив их действие и вызвав сильное отравление.

Последствия отравления грибами зависят от того, каким видом оно было вызвано. Так, если отравление произошло из-за употребления в пищу некачественных, но съедобных грибов, последствия будут более легкими по сравнению с отравлением, вызванным небольшим количество ядовитого гриба, например, млечник серо-розовый, опенок ложный или мухомор поганковидный.

Первые признаки отравления возникают в течение 20 минут – 18 часов. Кроме характерных нарушений в работе органов пищеварения может наблюдаться озноб, похолодание конечностей, головные боли и головокружение.

Оказание помощи при отравлениях различными видами грибов

Прежде чем оказывать какую-либо помощь пострадавшему, следует придерживаться двух рекомендаций: при первых признаках отравления сразу же вызвать скорую, и не пытаться самостоятельно применять какие-либо препараты для лечения. До приезда скорой помощи следует промыть больному желудок: для этого ему нужно один за одним выпить шесть стаканов чистой кипяченой воды, а после вызвать у себя рвоту. Потом продолжать этот алгоритм до тех пор, пока не будет выходить чистая вода, без примесей пищи. Обязательно сохраните остатки грибов, которые употреблялись в пищу. С их помощью врач сможет установить причину отравления и правильно подобрать лечение.