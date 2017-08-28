В селе Шошка Сыктывдинского района благоустраивают кладбище

28 августа 2017 года, 12:49 | Сыктывдинский
Фото администрации Сыктывдинского района

В селе Шошка Сыктывдинского района ведутся работы по благоустройству кладбища. Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, к реализации "народного" проекта привлечено местное население.

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По словам главы сельского поселения "Шошка" Людмилы Огневой, безработные граждане и подростки, трудоустроенные через Центр занятости населения устанавливают по периметру кладбища села ограждение, красят установленные пролеты забора, обустраивают контейнерные площадки.

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"Мы ждем поставку контейнеров для сбора и вывоза мусора и информационных стендов с правилами захоронения и посещения кладбища, - пояснила Л. Огнева. - Как только они поступят, примемся за их установку на погостах села Шошка и деревни Граддор. Очень надеемся на помощь по благоустройству территории поселения от жителей села. Каждый может внести свою лепту для общего дела, лишние рабочие руки нам не помешают! Ждем помощников по будням, начинаем трудиться с 10 утра".

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Геня Джавршян

  Ключевые слова: народный бюджет, благоустройство кладбища
  Рубрика: Общество
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