Жительница Няшабожа дошутилась с полицией до принудительных работ
Ижемский районный суд Коми признал местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе.
Жительница села Няшабож, находясь в гостях у знакомой и распивая спиртные напитки, позвонила в службу спасения. Представившись вымышленным именем, она сообщила, что ее похитили.
По данному сообщению была незамедлительно организована проверка с привлечением сил ОМВД России, в ходе которой выяснилось, что никакого похищения не было. Ижемка совершила заведомо ложный донос о совершении в отношении нее похищения, нарушив нормальную деятельность органов правосудия.
Учитывая, что подсудимая раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию преступления, суд назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ.
Юлия Николаева
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