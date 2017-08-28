Жительница Няшабожа дошутилась с полицией до принудительных работ

28 августа 2017 года, 11:00 | Ижемский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Ижемский районный суд Коми признал местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе.

Жительница села Няшабож, находясь в гостях у знакомой и распивая спиртные напитки, позвонила в службу спасения. Представившись вымышленным именем, она сообщила, что ее похитили.

По данному сообщению была незамедлительно организована проверка с привлечением сил ОМВД России, в ходе которой выяснилось, что никакого похищения не было. Ижемка совершила заведомо ложный донос о совершении в отношении нее похищения, нарушив нормальную деятельность органов правосудия.

Учитывая, что подсудимая раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию преступления, суд назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: суд, Няшабож, женщина, донос
  Рубрика: Право
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