Спасатели эвакуировали с острова в районе нефтебазы двух женщин
28 августа 2017 года, 7:31 | Вуктыльский, Сыктывкар
Сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда 25 августа спасли двух женщин.
В районе нефтебазы, в месте, где Сысола впадает в Вычегду, четверо человек переправились на остров, чтобы провести там выходные.
В какой-то момент мужчины поссорились с женщинами. Представительниц слабого пола оставили на острове. Самостоятельно перебраться через реку они не смогли, поэтому позвонили спасателям.
"Робинзонок" благополучно доставили домой.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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