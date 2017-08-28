Спасатели эвакуировали с острова в районе нефтебазы двух женщин

28 августа 2017 года, 7:31 | Вуктыльский, Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда 25 августа спасли двух женщин.

В районе нефтебазы, в месте, где Сысола впадает в Вычегду, четверо человек переправились на остров, чтобы провести там выходные.

В какой-то момент мужчины поссорились с женщинами. Представительниц слабого пола оставили на острове. Самостоятельно перебраться через реку они не смогли, поэтому позвонили спасателям.

"Робинзонок" благополучно доставили домой.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, река, остров, женщины
  Рубрика: Происшествия
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