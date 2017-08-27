В семи точках Сыктывкара проходит День микрорайонов

27 августа 2017 года, 16:17 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Сегодня, 27 августа, в местечке Давпон на площадке возле школы №24 проходит праздник "Муса Чужанiн" (Милая родина). Для гостей выступают профессиональные и самодеятельные художественные коллективы столицы Коми, поселков Краснозатонский, Седкыркещ и Верхняя Максаковка. Пришедшие на принимают участие в спортивных, игровых и развлекательных мероприятиях.

"Это замечательный праздник, объединяющий людей – жителей микрорайона Давпон. За 14 лет "Муса Чужанiн" стал доброй традицией. В следующем году мы будем отмечать пятнадцатилетие праздника, это будет интересное и насыщенное представление", - приводит слова заместителя руководителя городской администрации Елены Семейкиной управление информации и организационной работы мэрии.

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Участники не забыли поблагодарить градоначальника Валерия Козлова, который стоял у истоков создания "Муса Чужанiн". Организаторами праздника в этом году выступают управление культуры администрации Сыктывкара и Ассоциация попечительских советов.

Праздник "Муса чужанiн" проходит в рамках проведения в Сыктывкаре традиционного городского мероприятия "День микрорайонов". Развлекательные площадки для сыктывкарцев развернулись в семи точках Сыктывкара.

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Дети и взрослые участвуют в игровых программах, краеведческих викторинах, мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Для гостей устраивают конкурсы-выставки рисунков, работают детские аттракционы и концертные программы и спортивные состязания.

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На всех площадках идет смотр-выставка "Дачный урожай", где дачники представляют выращенное своими руками, а также конкурс на лучшее коми блюдо. Для всех возрастов работают пункты здоровья, где можно оценить различные показатели своего здоровья.

Илья Баканов

  Ключевые слова: праздник, концерт
  Рубрика: Общество
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