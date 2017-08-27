Расчеты по долгам бюджета Коми не отразятся отрицательно на жизни региона

Реструктуризация долговой нагрузки бюджета Коми проходит без ущерба для жизнедеятельности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Гапликов в интервью журналу "Регион".

Одна из поднятых в ходе интервью темы – это финансовая ситуация в регионе, которому предстоит выплатить 21 миллиард рублей в счет погашения кредитов, взятых прежним руководством Коми (для сравнения: весь годовой бюджет – около 70 миллиардов рублей).

"Реструктуризация долговой нагрузки проходит без ущерба для жизнедеятельности региона. У меня единственный вопрос к предыдущему руководству: почему, когда федеральный центр предложил выгодные условия по реструктуризации за счет выдачи государственных бюджетных кредитов и доведения соотношения государственных и коммерческих кредитов 50 на 50, ничего сделано не было, чтобы этой ситуацией воспользоваться?", - заявил в интервью Сергей Гапликов.

По его словам, доля бюджетных, "дешевых" кредитов в структуре долговой нагрузки была меньше 20 процентов. Остальные – коммерческие (под 19 – 21 процент).

"Это стимулирует нас к принятию жестких бюджетных ограничений. При этом мы сохраняем те социальные обязательства, которые были приняты. Нас за это критикуют, но мы понимаем, что люди оказались заложниками ситуации, и идти на заметное сокращение мер социальной поддержки я просто не имею права. Мы на 1 августа довели долю "дешевых" кредитов до 31 процента от общей суммы долга и в течение 2017 года уменьшили госдолг на 1,4 миллиарда рублей", - пояснил Глава Коми.

Он добавил, что надо отдать должное комиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Козак, и Минфину РФ: все доводы Главы Коми и аргументы по долговой ситуации были услышаны. В результате у республики появилась возможность взять 7,2 миллиарда бюджетного кредита на 5 лет.

"Это нам поможет существенно сократить ту долю финансовой нагрузки, которая идет на обслуживание долга. К 1 января 2021 года мы должны долговую нагрузку бюджета, которая сегодня составляет почти 80 процентов, привести на уровень 50 процентов от собственных доходов. Но при этом уже в 2019 году мы должны сформировать бездефицитный бюджет", - подытожил Сергей Гапликов.