В сентябре в Коми организуют свой "Сириус" для юных физиков

Создание условий, обеспечивающих не только выявление, но и развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач государства и общества. Как заявили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Коми, региональная система выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Республике Коми находится под личным контролем Главы Республики Коми Сергея Гапликова.

В республике существует комплекс мер по поддержке одаренных детей и молодежи: создана вариативная сеть образовательных организаций, ориентированных на работу с одаренными детьми, развивается олимпиадное движение, проводятся интеллектуальные, творческие конкурсы и спортивные мероприятия для детей и молодежи, присуждаются премии и гранты. Об этом на Республиканском педагогическом совещании, посвященном началу нового учебного года, рассказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

Значимым событием явилось создание Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми. В целях эффективного достижения результатов в выявлении одаренных детей между правительством Республики Коми и Образовательным Фондом "Талант и успех" заключено Соглашение о сотрудничестве. Достигнута договоренность с республиканскими министерством культуры, туризма и архивного дела, министерством физической культуры и спорта, Сыктывкарским государственным университетом о межведомственном взаимодействии в организации деятельности Регионального центра.

В рамках деятельности центра на базе Физико-математического лицея уже в сентябре пройдет физико-математическая смена для учащихся Коми, показавших высокие результаты в олимпиадах и конкурсах по математике и физике и являющихся потенциальными участниками всероссийских этапов олимпиады школьников. Осенью запланировано проведение на базе Коми республиканского лицея для одаренных детей из сельской местности учебно-тренировочных сборов по подготовке к олимпиадам обучающихся общеобразовательных школ Республики Коми по предметам филологического блока. В планах и другие мероприятия.

"Сегодня развиваются центры, работающие с талантливыми детьми, в том числе центры дистанционного обучения. Используются различные формы поддержки способных ребят. Мы отмечаем рост числа детей, вовлеченных в творческую, интеллектуальную деятельность, участвующих в исследовательской деятельности, увеличение количества участников интеллектуальных и творческих конкурсов. Однако перед нами стоят задачи: предоставить возможность каждому ребенку проявить себя, вовлечь в эту работу различные организации, предприятия и фонды", - отметила Наталья Якимова.