Усинский водовод в Воркуте будет готов к работе зимой. Об этом главе Коми Сергею Гапликову доложил мэр города Игорь Гурьев. Глава региона лично проинспектировал ход ведения ремонтно-восстановительных работ на одном из главных коммунальных объектов муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Набранный ход ремонта позволяет рассчитывать, что водоснабжение города в зимний период будет осуществляться в штатном режиме. Продолжаются восстановительные работы на аварийном участке.

Для этого в Воркуту доставлено 350 метров трубы, диаметром 800 миллиметров, которая пойдет в том числе на замену сужающейся трассы водовода, ставшей одной из причин его обмерзания в ходе отопительного периода 2016-2017 годов.

По словам И.Гурьева, дополнительно проводятся работы для обеспечения большей надежности водовода: убираются вставки меньшего диаметра, сделанные еще в 2007-м году. Они крайне отрицательно влияли на гидравлику трубы и создавали точки кристаллизации льда, из-за чего прошлой зимой и произошла авария.

Проводится полная замена аварийного участка водовода с восстановлением его проектного положения и установкой новых опор. По итогам гидравлических испытаний принят график первоочередных работ со сроком выполнения в октябре 2017 года. В целях обеспечения мер неотложного реагирования на генерирующих источниках ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, в случае ограничения подачи от Усинского водовода, предусмотрена возможность резервной подпитки от реки Воркута. Угрозы остановки водоснабжения города нет.

Ход работ по подготовке водовода к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 годов находится на особом контроле у руководителя администрации, еженедельно на объект выезжает рабочая бригада из нескольких человек.

"Погода не очень, но, тем не менее, ребята стараются. Изоляционщики проходят в день метров десять, сварщики - от 30-45-ти метров в неделю. Труба есть, материалы есть, помогают нам техникой. В срок уложимся", - подчеркнул руководитель воркутинской администрации.

Напомним, в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина о необходимости модернизации энергетической системы Воркуты, разработана дорожная карта подготовки к заключению концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения. Между Правительством Республики Коми и ПАО "Т Плюс" заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания, в случае заключения концессионного соглашения, намерена обеспечить инвестиции в объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории МО ГО "Воркута", в том числе - проведение необходимых работ по реконструкции Усинского водовода.