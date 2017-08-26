Средняя зарплата в школах Коми к концу года составит около 42 тысяч рублей

26 августа 2017 года, 9:06 |
Фото Ильи Баканова

Средняя заработная плата в организациях общего образования к началу 2018 года должна составлять 41855 рубля. Такую задачу поставила перед муниципалитетами заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова

Таким образом, она сравнится со среднемесячным доходом от трудовой деятельности работников организаций по республике. Таков один из "майских указов" президента России.

В организациях дошкольного образования она достигнет 33651 рубля.

В организациях дополнительного образования средняя зарплата достигнет 43000 рублей. В вузах – 82206 рублей. В учреждениях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 41103 рублей.

Пока эти цифры в расчетных листках педработников не значатся.

"Если кто-то забыл, 2017 год у нас истекает в этом учебном году. И несмотря на поэтапность повышения оплаты труда, я убеждена, что там, где системы оплаты труда своевременно приводились к объективным значениям качества, интенсивности и результативности, соотношению численности и контингента, эти показатели должны быть выполнены", - подчеркнула Н.Михальченкова.

Она отметила, что особенно ее беспокоит ситуация в организациях среднего профессионального образования. Зарплата мастеров обучения сейчас значительно ниже показателя, который необходимо достичь в этом году - 41103 рублей. За невыполнение указа руководители учреждений будут нести персональную ответственность.

Илья Баканов

  Ключевые слова: образование, майские указы, зарплата
  Рубрика: Общество
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