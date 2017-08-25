Сергей Гапликов и Алексей Миллер сверили часы сотрудничества

Сегодня в Ухте Глава Республики Коми и председатель правления ПАО "Газпром" обсудили важнейшие для развития региона вопросы - продолжение реализации инвестиционного проекта по газоснабжению Сыктывкарского промузла и проекта по переходу на газомоторное топливо. Ключевой темой стало сотрудничество между правительством Республики Коми и ПАО "Газпром" в рамках реализации проектов, в том числе "Системы магистральных газопроводов Ухта – Торжок, II нитка (Ямал)", сообщает пресс-служба главы РК.

Сергей Гапликов поблагодарил Алексея Миллера за содействие и большой вклад в социально-экономическое развитие республики, подчеркнув, что отношения, выстроенные с компанией "Газпром" в лице ее дочернего предприятия "Газпром трансгаз Ухта" можно назвать образцовыми.

В рамках развития сотрудничества региона и компании в ближайшее время предусмотрено продолжение реализации проекта "Газоснабжение Сыктывкарского промузла". В сентябре 2016 года "Газпром инвест" информировало о возобновлении реализации это инвестиционного проекта. Глава Республики Коми предложил включить инвестпроект в план капитального строительства на ближайшее время. Реализация второго пускового комплекса I очереди предусматривает строительство к 2021 году газопровода протяженностью около 27 километров и газораспределительной станции в Сыктывкаре, что позволит обеспечить надежность газоснабжения, решит вопрос с газоснабжением перспективных потребителей, таких как "Сыктывкарский фанерный завод", "Монди СЛПК", "ТГК-9 Сыктывкарские тепловые сети" и переложить действующий участок газопровода, на котором зафиксированы нарушения охранных зон и зон минимальных расстояний.

Алексей Миллер поддержал предложение, отметив, что данный вопрос будет рассмотрен при корректировке Инвестиционной программы ПАО "Газпром" на II полугодие 2017 года.

Ещё одной важной темой стало обсуждение перспектив развития взаимовыгодных отношений и расширения договора о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО "Газпром". Глава региона отметил, что обязательства, взятые на себя сторонами в рамках договора о сотрудничестве на период строительства системы магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" (I нитка), "Ухта-Торжок" (I нитка), выполняются в полном объёме. Следующим этапом сотрудничества является реализация на территории Республики Коми инвестиционного проекта по строительству "Системы магистральных газопроводов "Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)". С.Гапликов и А.Миллер обсудили возможности развития сотрудничества по строительству новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры Республики Коми, а также расширению географии реализации на территории региона программы "Газпром - детям", предусматривающей строительство детских и спортивных площадок.

"Я благодарю Алексея Борисовича за большую поддержку проектов, реализуемых в Республики Коми - как инфраструктурных и промышленных, так и социальной направленности. Уверен, проведённые переговоры придадут дополнительный импульс развитию сотрудничества предприятий группы "Газпром" и Правительства Республики Коми, укрепив наши партнёрские связи для дальнейшего развития республики и на пользу нашим жителям", - заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.