Парламентарии Коми на себе испытали "плюсы" и "минусы" Вуктыла

Два дня на территории Вуктыла работала председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева. Вместе с руководителем парламентского Комитета по социальной политике Натальей Паншиной и депутатом Валентиной Тереховой она побывала на предприятиях малого бизнеса, проверила готовность школ к началу нового учебного года, посетила занятие для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, провела рабочее совещание по содержанию муниципального хозяйства и прием по личным вопросам, сообщает парламентская пресс-служба.

"В Вуктыле особая атмосфера и уклад жизни. Это единственный район в республике, в котором реализована практика преобразования в городской округ. Являясь центром газо- и кондесатодобычи, Вуктыл представляет пример моноотраслевой и сырьевой специализации промышленности со слабой ролью обрабатывающих производств. Отрезанный рекой Печора от "большой земли", город имеет ряд преимуществ и недостатков. С одной стороны, здесь тихо, чисто, уютно и спокойно, все друг друга знают, а с другой – удаленность от центра и труднодоступность создают дополнительные трудности при решении проблем", - подчеркнула Надежда Дорофеева.

В последнее время здесь растет число предпринимателей. Если три года назад их насчитывалось 245, то сейчас уже больше четырехсот. Малый бизнес уверенно занимает все свободные ниши, развиваются предприятия, товары и услуги которых пользуются спросом. Парламентарии убедились в этом, посетив столярный цех и хлебопекарню. В рамках "Народного бюджета" здесь модернизированы оборудование с числовым программным управлением и сушильная камера, приобретена газовая печь. В итоге – растут объемы деревообработки, значительно расширен ассортимент хлебобулочной продукции.

"Выгода от этого всем: малый бизнес развивается, создаются новые рабочие места, бюджет получает налоги, а жители – необходимые им товары и услуги. Не отстает и социальная сфера. Школы работают в одну смену, очередей в детские сады нет. Идет ремонт кровли школы №2, которого ждали много лет, с деньгами помогла республика. К сожалению, пока не решен вопрос со школой в селе Дутово, и это очень тревожит. При рассмотрении бюджета на будущий год, этот вопрос обязательно встанет", - выразила общее мнение парламентариев Надежда Дорофеева.

На рабочем совещании в администрации города депутаты рассмотрели опыт муниципального учреждения "Локомотив". Сегодня здесь заняты 143 человека, и местная администрация решает через него многие вопросы городского хозяйства: благоустройство и содержание территорий, очистку от снега, отлов и содержание безнадзорных домашних животных, содержание общежития, гостиницы и бесхозных зданий, внутрирайонные пассажирские перевозки, аварийные работы по муниципальному жилищному фонду и другие.

"Мы увидели действующую модель эффективного универсального предприятия, которое оказывает учреждениям социальной сферы и населению самые разные необходимые услуги. Считаем это достойным опытом, о котором обязательно расскажем всем муниципалитетам республики", - отметила председатель парламентского комитета по социальной политике Наталья Паншина.

В Центре национальных культур народные избранники встретились с общественностью. Здесь же состоялся и обстоятельный разговор о развитии внутреннего туризма.

У Вуктыла в этом направлении хорошие перспективы. На территории округа расположена большая часть национального парка "Югыд Ва", маршруты которого пользуются популярностью у туристов. Однако созданию полноценных и рентабельных турпродуктов мешают сложная транспортная схема и слаборазвитая туристская инфраструктура. Необходима эффективная государственная и инвестиционная поддержка, и первым шагом здесь станет создание туристского центра.

Представители национальных автономий подняли перед депутатами и ряд своих наболевших вопросов. Коми землячеству "Зарни кад" нужны новые костюмы, а самому центру требуется более просторное помещение, места всем уже не хватает. В центре всего один штатный сотрудник, которому тяжело заниматься своей прямой работой и вести при этом отчетность перед государством, объемы которой постоянно растут.

Решение депутаты нашли на месте, и в этом им помог руководитель администрации Виктор Крисанов. Новое помещение для центра муниципалитет подберет в ближайшее время, помощь с пошивом костюмов будет оказана, а с отчетностью помогут муниципальные специалисты.

"У нас в районе живут великолепные люди. Все, кто сюда приезжает, отмечают его уют и ухоженность, искренне удивляются даже чистоте контейнерных площадок для мусора. Мы считаем это нормой, в чем заслуга всех вуктыльцев. Органы местного самоуправления, градообразующие предприятия и общественность нашли общий язык, сообща работают в интересах любимого города. Это дорогого стоит", - отметила депутат Валентина Терехова, представляющая Вуктыл в региональном парламенте.

Конечно, есть проблемы в жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве, газификации. Люди хотят переселяться, но не у всех есть такая возможность.

Поэтому подводя итоги рабочей поездки, Надежда Дорофеева отметила: "Возможности бюджета республики сегодня ограничены, и мы не давали пустых обещаний. Уже в начале осени нам предстоит серьезная работа над бюджетом на 2018 год. Будем максимально отстаивать интересы всех городов и районов республики".