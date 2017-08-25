Жителей Коми приглашают вспомнить прошлое в современном Минске
Турфирмы расширяют границы российского отдыха, приглашая жителей страны вспомнить прежние годы, побывав в Минске 21 века.
Минск город довольно безопасный и чистый. Социальных контрастов не обещает. Сверкающих небоскребов в нем нет, но нет и трущоб.
Он "тише" многих столиц, но сонным не выглядит. Почти 2 миллиона жителей и множество приезжих создают некоторую суету.
Минск живет не за счет туризма, но старается быть комфортным, здесь есть и гостиницы, и казино и магазины.
Торговля в городе, как и вообще в республике, происходит за белорусские рубли, потому будет нелишним изучить курсы валют в Минске. Хотя менять деньги можно и в самой Беларуси, обменные пункты свободно принимают все основные валюты.
В отличие от настоящего одессита или питерца, минчанин какого-то особого характера не представляет. И дома, и большинство их жителей появились в столице после войны. Сейчас это обычный для всей Беларуси типаж: люди в массе своей уравновешенные, в меру доверчивые, но обмануть не стремящиеся. Потому криминогенная обстановка в Минске довольно благоприятная.
Что ищут в Минске?
Посмотреть Минск приезжают разные люди с разными интересами и разным опытом.
Для жителей Беларуси – Минск столица, где собирается все лучшее в Республике и куда они переедут, если не в этом поколении, то в следующем.
Для несведущего западного туриста – здесь неизвестная земля, где почему-то не голодают и не стреляют даже ночью. И это не шутка - некоторые ожидают чего-то подобного.
Интереснее всего в Минске туристу русскоговорящему, постсоветскому.
Он ищет здесь воспоминания об СССР. Иногда у этого туризма есть "идеологическая составляющая", говорят: "вот так мог бы выглядеть Советский Союз, если б его не развалили …". Вопрос сложный, сами минчане почему-то стремятся к супермаркетам, хорошим авто. Но памятников не свергают и красные звезды не ретушируют.
Как лучший образец БССР можно посмотреть на дома-башни у центрального ж/д вокзала.
В советское время подсветка не была столь яркой, во дворах было легче с парковкой. Но общее впечатление осталось.
Стиль этот емко называется "сталинским ампиром" – умеренное подражание архитектуре европейских империй позапрошлого века. Менее изящно, но вместительней. Справедливости ради отметим, что "хрущевки" и "брежневские" девятиэтажки в городе тоже есть, но ими не любуются, видно время еще не настало.
Вот улица недалеко от вокзала. Скульптура появилась уже в 90-х, но дома за ней на пару-тройку десятилетий старше. И шевельнется в душе воспоминание: светло бежевые стены, внутри НИИ гражданского строительства, в кабинетах тишина, внизу у лестницы очередь, обещали привезти колбасу и кур….
В сегодняшнем Минске советская торговля и общепит исчезли совсем, хотя беляши и рыбу в тесте найти еще можно.
Нетронутой старой архитектуры в Минске не много, войны редко щадили город. Но то, что осталось, выглядит свежим и опрятным.
Есть православные церкви и костелы. Старые иногда очень похожи по архитектуре – многие строились как униатские.
Интересным туристическим объектом считают Троицкое предместье.
Это и есть исторический Минск, многократно перестроенный, отреставрированный, но стоящий на древних фундаментах.
Сейчас в Троицком рестораны, магазины, музеи, можно даже пожить, хотя и недешево.
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В Минске больше двадцати театров. Но они, равно как и музеи, требуют особого рассмотрения.
Есть собственный цирк, Ботанический сад и все прочие атрибуты культурной столицы.
Ресторанов и кафе много. Свести их "к общему знаменателю" никак нельзя, заметны отличия и уровне цен, и в кухне, и в комфорте. Здесь вы найдете и роскошные рестораны, тихие и спокойные кафе, множество баров, где можно быстро и вкусно поесть, пообщаться и послушать живую музыку.
Приезжих особенно привлекает национальный колорит в интерьере, полтысячи блюд из картофеля, мясо диких животных (говорят, что из Беловежской пущи, а не из частного зоопарка).
Отдельного упоминания заслуживает Национальная библиотека. Не только как культурный объект, хотя в ней более 9 миллионов книг и тысяча сотрудников. Но как "место, где стоит сфотографироваться". Особенно удобен для панорамных снимков 72-х метровый стеклянный лифт.
Отправляясь в соседнюю Беларусь, вам будет сложно привыкнуть к деньгам другой страны. Однако для упрощения перевода российской валюты в белорусскую вы можете воспользоваться конвертером валют. С его помощью вы быстро переведете валюту онлайн по лучшему курсу или по курсу выбранного вами банка.
Комиинформ
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