Жителей Коми приглашают вспомнить прошлое в современном Минске

Турфирмы расширяют границы российского отдыха, приглашая жителей страны вспомнить прежние годы, побывав в Минске 21 века.

Минск город довольно безопасный и чистый. Социальных контрастов не обещает. Сверкающих небоскребов в нем нет, но нет и трущоб.

Он "тише" многих столиц, но сонным не выглядит. Почти 2 миллиона жителей и множество приезжих создают некоторую суету.

Минск живет не за счет туризма, но старается быть комфортным, здесь есть и гостиницы, и казино и магазины.

Торговля в городе, как и вообще в республике, происходит за белорусские рубли, потому будет нелишним изучить курсы валют в Минске. Хотя менять деньги можно и в самой Беларуси, обменные пункты свободно принимают все основные валюты.

В отличие от настоящего одессита или питерца, минчанин какого-то особого характера не представляет. И дома, и большинство их жителей появились в столице после войны. Сейчас это обычный для всей Беларуси типаж: люди в массе своей уравновешенные, в меру доверчивые, но обмануть не стремящиеся. Потому криминогенная обстановка в Минске довольно благоприятная.

Что ищут в Минске?

Посмотреть Минск приезжают разные люди с разными интересами и разным опытом.

Для жителей Беларуси – Минск столица, где собирается все лучшее в Республике и куда они переедут, если не в этом поколении, то в следующем.

Для несведущего западного туриста – здесь неизвестная земля, где почему-то не голодают и не стреляют даже ночью. И это не шутка - некоторые ожидают чего-то подобного.

Интереснее всего в Минске туристу русскоговорящему, постсоветскому.

Он ищет здесь воспоминания об СССР. Иногда у этого туризма есть "идеологическая составляющая", говорят: "вот так мог бы выглядеть Советский Союз, если б его не развалили …". Вопрос сложный, сами минчане почему-то стремятся к супермаркетам, хорошим авто. Но памятников не свергают и красные звезды не ретушируют.

Как лучший образец БССР можно посмотреть на дома-башни у центрального ж/д вокзала.

В советское время подсветка не была столь яркой, во дворах было легче с парковкой. Но общее впечатление осталось.

Стиль этот емко называется "сталинским ампиром" – умеренное подражание архитектуре европейских империй позапрошлого века. Менее изящно, но вместительней. Справедливости ради отметим, что "хрущевки" и "брежневские" девятиэтажки в городе тоже есть, но ими не любуются, видно время еще не настало.

Вот улица недалеко от вокзала. Скульптура появилась уже в 90-х, но дома за ней на пару-тройку десятилетий старше. И шевельнется в душе воспоминание: светло бежевые стены, внутри НИИ гражданского строительства, в кабинетах тишина, внизу у лестницы очередь, обещали привезти колбасу и кур….

В сегодняшнем Минске советская торговля и общепит исчезли совсем, хотя беляши и рыбу в тесте найти еще можно.

Нетронутой старой архитектуры в Минске не много, войны редко щадили город. Но то, что осталось, выглядит свежим и опрятным.

Есть православные церкви и костелы. Старые иногда очень похожи по архитектуре – многие строились как униатские.

Интересным туристическим объектом считают Троицкое предместье.

Это и есть исторический Минск, многократно перестроенный, отреставрированный, но стоящий на древних фундаментах.

Сейчас в Троицком рестораны, магазины, музеи, можно даже пожить, хотя и недешево.

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В Минске больше двадцати театров. Но они, равно как и музеи, требуют особого рассмотрения.

Есть собственный цирк, Ботанический сад и все прочие атрибуты культурной столицы.

Ресторанов и кафе много. Свести их "к общему знаменателю" никак нельзя, заметны отличия и уровне цен, и в кухне, и в комфорте. Здесь вы найдете и роскошные рестораны, тихие и спокойные кафе, множество баров, где можно быстро и вкусно поесть, пообщаться и послушать живую музыку.

Приезжих особенно привлекает национальный колорит в интерьере, полтысячи блюд из картофеля, мясо диких животных (говорят, что из Беловежской пущи, а не из частного зоопарка).

Отдельного упоминания заслуживает Национальная библиотека. Не только как культурный объект, хотя в ней более 9 миллионов книг и тысяча сотрудников. Но как "место, где стоит сфотографироваться". Особенно удобен для панорамных снимков 72-х метровый стеклянный лифт.

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