Финансирование сыктывкарского "Строителя" будет полностью внебюджетным

25 августа 2017 года, 16:44 |
Фото Минспорта Коми

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной сегодня, 25 августа, посетил ледовую тренировку "Строителя" и пообщался с административно-тренерским составом, а также игроками команды.

"Министерство физической культуры и спорта Республики Коми с руководством клуба провело масштабную работу, чтобы "Строитель" вернулся в Суперлигу, и на этом останавливаться не планируем. Я хочу, чтобы вы знали, что можете обратиться по любому вопросу, постараемся помочь", - передает слова министра пресс-служба ведомства.

Хоккеисты отметили, что проблем у команды в настоящее время нет, подготовка к сезону идет полным ходом. Сейчас "Строитель" тренируется в "Северной Олимпии" и на базе Центра спортивной подготовки сборных команд. В сентябре клуб отправится на матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом, а в октябре - на международный турнир в Швецию. Турниры рассматриваются тренерским штабом как подготовка к выступлению в Суперлиге.

"Наши болельщики ждут первых игр в Суперлиге. Я уверен, трибуны будут заполнены, так как поклонники русского хоккея соскучились по играм родного клуба в элитном дивизионе страны. И команда должна показать запредельный настрой, бороться в каждом матче, даже, если соперник намного сильнее. Тогда у нас все получится, я в этом не сомневаюсь", - добавил Николай Бережной.

В разговоре с журналистами министр отметил, что в ближайшее время должен решиться вопрос о титульном спонсоре для клуба. Финансирование "Строителя" будет полностью внебюджетным.

Комиинформ

  Ключевые слова: хоккей, финансирование, строитель
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:33 25.08.2017
В выходные сыктывкарцев ждут спортивные состязания
16:57 24.08.2017
В Выльгорте завершился первый соревновательный день Чемпионата и Первенства Коми по летнему биатлону
16:16 23.08.2017
Сыктывкарские волейбольная и баскетбольная команды представят регион в Котласе


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

Новости партнеров

"Монди СЛПК" подарил воркутинцам саженцы ели, выращенные в лесопитомнике комбината
На площадке Монди СЛПК гости ВДНХ в Сыктывкаре пообещали природе заботиться о ней



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео