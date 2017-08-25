Финансирование сыктывкарского "Строителя" будет полностью внебюджетным

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной сегодня, 25 августа, посетил ледовую тренировку "Строителя" и пообщался с административно-тренерским составом, а также игроками команды.

"Министерство физической культуры и спорта Республики Коми с руководством клуба провело масштабную работу, чтобы "Строитель" вернулся в Суперлигу, и на этом останавливаться не планируем. Я хочу, чтобы вы знали, что можете обратиться по любому вопросу, постараемся помочь", - передает слова министра пресс-служба ведомства.

Хоккеисты отметили, что проблем у команды в настоящее время нет, подготовка к сезону идет полным ходом. Сейчас "Строитель" тренируется в "Северной Олимпии" и на базе Центра спортивной подготовки сборных команд. В сентябре клуб отправится на матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом, а в октябре - на международный турнир в Швецию. Турниры рассматриваются тренерским штабом как подготовка к выступлению в Суперлиге.

"Наши болельщики ждут первых игр в Суперлиге. Я уверен, трибуны будут заполнены, так как поклонники русского хоккея соскучились по играм родного клуба в элитном дивизионе страны. И команда должна показать запредельный настрой, бороться в каждом матче, даже, если соперник намного сильнее. Тогда у нас все получится, я в этом не сомневаюсь", - добавил Николай Бережной.

В разговоре с журналистами министр отметил, что в ближайшее время должен решиться вопрос о титульном спонсоре для клуба. Финансирование "Строителя" будет полностью внебюджетным.