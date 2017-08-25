В селе Лэзым открылась детская площадка

25 августа 2017 года, 18:24 | Сыктывдинский

Новая игровая зона, оборудованная в м.Сотчемвыв села Лэзым Сыктывдинского района, открылась для детей и их родителей в преддверии Дня Республики Коми. Проект был реализован в рамках "Народного бюджета".

Почетным гостем долгожданного события стал архиепископ Питирим. Он освятил детскую площадку и прочитал гостям праздника стихотворения собственного сочинения. Работники Дома культуры провели для ребят и их родителей веселые игры и викторины. Глава сельского поселения Владимир Костин поблагодарил жителей села за оказанную помощь и поддержку в обустройстве детского городка.

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"Владельцы спецтехники помогли нам завезти на площадку песок, стройматериалы, выровнять территорию. Взрослые оказали помощь в установке игровых конструкций, ребята в благоустройстве территории и покраске. Открытие детского городка – событие очень важное и долгожданное для села. Жители с нетерпением ждали, когда наши дети смогут отдыхать и играть на современной площадке", - отметил В.Костин.

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Благодаря проекту "Народного бюджета" мы смогли воплотить нашу давнюю мечту в реальность.

Действительно, благодаря усердию администрации поселения, финансовой поддержке республики, помощи сельчан на территории игровой зоны установили двойные качели, игровой комплекс с горкой, качели-балансир и карусель. Площадка огорожена разноцветным деревянным забором. В планах администрации села установить скамеечки и урны, озеленить территорию площадки по периметру.

В завершение мероприятия Владимир Костин угостил ребят сладкими призами и подарками.

Комиинформ

  Ключевые слова: народный бюджет
  Рубрика: Общество
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