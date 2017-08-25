"Коми войтыр" начал подготовку к конференциям коми народа

МОД "Коми войтыр" провёл очередное заседание Исполкома. Основным вопросом стала подготовка к ежегодным конференциям коми народа в муниципалитетах.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель Сыктывкарского представительства Алексей Рассыхаев, всем членам исполкома дали установку по качественной подготовке и проведению конференций: каждое представительство до 1 сентября должно предоставить информацию о времени, месте и теме конференции, на основе которого будет составлен график общественных форумов со списком приглашенных лиц от республиканских органов власти. Это необходимо для корректировки и подготовки конференций коми народа. В качестве методической помощи Алексей Рассыхаев поделился опытом организации конференции коми народа в столице региона.

Было подчеркнуто, что при подготовке проекта резолюции необходимо привлекать и работать совместно с администрациями муниципалитетов района, чтобы ответственность выполнения резолюции была обоюдная.

Члены Исполкома поддержали предложение и.о. председателя движения Алексея Габова о том, что в целях эффективного решения социально-экономических проблем населения, изложенных в резолюциях ежегодных муниципальных конференций коми народа, необходимо проводить селекторные совещания под руководством правительства республики. Это особая форма контроля по выполнению Резолюций. Соответствующая просьба главе республики Сергею Гапликову была озвучена накануне Исполкома на встрече с представителями национально-культурных объединений региона.

Кроме того, на собрании обсудили роль "Коми войтыр" в организации и проведении в Сыктывкаре VI съезда финно-угорских народов РФ "Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие", запланированного на 27-30 сентября.