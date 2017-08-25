В Коми прошла комплексная тренировка реагирования на чрезвычайные ситуации

В Коми состоялась комплексная тренировка подсистемы РСЧС.

Сценарий комплексной тренировки предполагал сразу две чрезвычайные ситуации, произошедшие на территории Республики Коми. По легенде, в Троицко-Печорском районе республики произошло крушение пассажирского самолета, в результате которого все люди на борту погибли. В это же время на территории железнодорожной станции "Воркута" Северной железной дороги случилось столкновение пассажирского поезда и товарного состава, состоящего из цистерн с мазутом. Произошло возгорание тепловоза и двух пассажирских вагонов. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

В комплексной тренировке по реагированию на столь резонансные чрезвычайные ситуации приняли участие все силы и средства соответствующих муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы РСЧС. В Главном управлении для координации работы по ликвидации последствий условных ЧС был создан оперативный штаб. Непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций совместно работали оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и администраций муниципалитетов.

В рамках тренировки был отработан весь комплекс практических действий, начиная с поисковых работ по обнаружению упавшего самолета в Троицко-Печорском районе, спасению пассажиров поезда и тушению возгорания на территории железнодорожной станции "Воркута". Действия муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы РСЧС четко координировались оперативным штабом Главного управления МЧС России по Коми. Обе вводные предполагали наличие большого количества пострадавших. Поэтому одним из первых решений, принятых оперативным штабом, было создание телефонов "горячей линии", по которой в таких обстоятельствах опытные специалисты психологической службы должны передавать всю необходимую информацию родным и близким пострадавших, оказывать им психологическую поддержку.

И в Троицко-Печорске и в Воркуте в проведении мероприятий лично участвовали Главы муниципальных администраций Илья Сидорин и Игорь Гурьев. Были задействованы все функциональные звенья РСЧС, включая полицию и скорую медицинскую помощь. В Воркуте в тренировке участвовали спасатели Воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, железнодорожные службы.

В ходе проводившихся мероприятий была проведена проверка личного состава и техники аэромобильной группировки Главного управления, основа которой – силы и средства специализированной пожарно-спасательной части ФПС. Был развернут подвижный пункт управления Главного управления, на базе которого состоялось обучение специалистов связи ГУ и подчиненных учреждений. В процессе обучения были опробованы новейшие средства телекоммуникационных технологий, которые применены в современном оснащении ППУ.

Находясь в режиме видеоконференцсвязи со всеми участниками тренировки, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Коми (по антикризисному управлению) Виталий Поправка отметил, что в целом все поставленные в ходе учений задачи были успешно решены. "Главный результат комплексных тренировок – это достижение полного взаимопонимания между различными службами при реагировании на чрезвычайные ситуации, характерные для территорий нашего региона. Каждое функциональное звено РСЧС, каждая экстренная служба на уровне муниципалитетов получает большой практический опыт информационного обмена, оперативного реагирования, координации действий, что в конечном счете, безусловно, даст положительный эффект в условиях реальной чрезвычайной ситуации" - отметил заместитель начальника Главного управления.