В Ухте перед судом предстанет гражданин Таджикистана, напавший на подростков

Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в разбойном нападении на подростков (ч.2 ст.162 УК РФ) и похищении паспорта у одного из них (ч.2 ст.325 УК РФ).

По данным следствия, в мае 2017 года в районе гаражного комплекса, расположенного между улицами Бушуева и Юбилейной, фигурант подошел к компании подростков в возрасте 16-17 лет, достал нож и, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал передачи имущества, денег, а также якобы имеющихся у них наркотических средств. Обыскав рюкзаки несовершеннолетних, злоумышленник похитил принадлежащее потерпевшим имущество, в том числе два сотовых телефона, флеш-карту, нож со штопором и открывалками, кошелек, в котором находились 700 рублей, а также паспорт одного из подростков, после чего скрылся с места происшествия. Преступными действиями потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Фигурант, проживавший в России с 2008 года, неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, был задержан "по горячим следам", в отношении него по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования он признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.