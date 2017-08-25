В выходные в Коми будет прохладно и дождливо

Предпоследняя неделя в Коми августа отметилась небывалой жарой. В южных и центральных районах максимальная температура повышалась до высоких для этого периода значений, 27...30С. Но в последний день рабочей недели погода меняется. На смену жаре пришла более привычная для региона прохлада. Принес её холодный атмосферный фронт.

По данным ЦГМС Коми, в связи с прохождением атмосферного фронта через территорию республики с запада на восток во второй половине дня 25 августа до 12 часов 26 августа в большинстве районов, за исключением Воркутинского, ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений погоды: местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 19-24 м/с.



В пятницу дневной прогрев уменьшится на 5-7С. В выходные дни ожидается уже в пределах 15...20С. В ночные часы температура воздуха составит 7...12С. И везде прогнозируются дожди: от небольших до умеренных.