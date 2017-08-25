В Коми на 1,5 миллиарда вырос объем средств на развитие моногородов

Правительство региона обновило показатели региональной программы "Социально- экономическое развитие монопрофильных муниципальных образований (моногородов) на 2015-2017 годы". Согласно свежему постановлению, общий объем ее финансирования вырос на 1 миллиард 547 миллионов 589 тысяч рублей.

Согласно предыдущим изменениям на программу с 2015 года выделялось 5 миллиардов 384 миллиона 447 тысяч рублей. От этой суммы из федерального бюджета был направлен 1 миллиард 391 миллион 339 тысяч рублей, из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 170 миллионов 141 тысяча рублей, из внебюджетных источников – 46 миллионов, из местных бюджетов – 19 миллионов 301 тысяча рублей, а остальное (3 миллиарда 740 миллионов 530 тысяч рублей) выделяла республика.

Теперь объем финансирования изменился в большую сторону. Согласно новому документу на программу предусмотрено 6 миллиардов 932 миллионов 36 тысяч рублей. Из федерального бюджета на развитие моногородов Коми направят в общей сложности 2 миллиарда 406 миллионов 168 тысяч рублей, еще 195 миллионов 158 тысяч – из Фонда содействия реформированию ЖКХ, из внебюджетных источников – 108 миллионов 514 тысяч рублей, из местных бюджетов – 49 миллионов 714 тысяч рублей. Республика же за эти годы выделит 4 миллиарда 172 миллиона 481 тысячу рублей.

В результате должны измениться и ключевые показатели оценки работы программы. Так, объем инвестиций в основной капитал в Жешарте увеличится со 103,6 до 145,1 процента, а в Емве со 102,2 до 118,6 процента. Ниже на 0,1 процента (до 117,6 процента) они прогнозируются только в Воркуте.