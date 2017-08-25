Минприроды Коми заберет себе часть задач, которые сейчас лежат на Минпроме

25 августа 2017 года, 11:16 |
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Объединение Минпрома и Минприроды Коми состоялось 1 января 2017 года. Так появилось министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта. А с 1 января 2018-го его разделят на два ведомства, выделив Минприроды.

Согласно постановлению о создании министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, подписанному в декабре 2016-го, у ведомства более 20 основных задач. Вот те, что касаются природоохраны:

1) участие в разработке и реализации основных направлений госполитики в области изучения, воспроизводства, использования и охраны природных объектов и ресурсов, охраны окружающей среды, в области обращения с отходами;

2) госуправление в области природопользования и охраны окружающей среды;

3) обеспечение сбалансированных потребностей отраслей экономики и населения в природных ресурсах и сохранение благоприятной окружающей среды;

4) создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов;

5) обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов;

6) повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия;

7) управление лесами, сохранение их биологического разнообразия, повышение их потенциала;

8) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов;

9) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;

10) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;

11) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;

12) обеспечение охраны и защиты лесов;

13) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Эти задачи полностью совпадают с теми, которые получит Минприроды с 1 января 2018-го. Постановление правительства, которое утверждает положение о новом ведомстве, уже подписано и опубликовано.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: правительство, минпром, Минприроды
  Рубрика: Политика
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