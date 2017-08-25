Нетрезвая ухтинка потеряла своего ребенка

25 августа 2017 года, 7:30 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Жительница ухтинского поселка Озёрный потеряла своего ребенка. Сообщение от женщины поступило в полицию около 14.00.

На поиски 11-летнего мальчика выехали сотрудники МВД и Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми".

Спасатели обследовали территорию вокруг поселка и при уточнении информации по телефону у матери выяснили, что ребенок вечером был еще дома. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Участковый пришел домой к заявительнице и обнаружил ребенка там.

"Комиинформ" обратился в МВД республики, чтобы прояснить ситуацию.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, ребенок, поиски, Озерный
  Рубрика: Происшествия
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