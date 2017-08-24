Владимир Юрковский и Ольга Сосновская отправляются в турне в честь юбилея своего продюсерского центра

24 августа 2017 года, 19:00 | Сыктывкар
Фото Ильи Баканова

В эти минуты в Центре культурных инициатив "Югор" проходит первый концерт в рамках юбилейного турне Ольги Сосновской и Владимира Юрковского "Тебе, моя республика!.. и прошло 20 лет...".

Гастроли посвящены юбилею продюсерского центра В.Юрковского. В 1997 году под тем же названием "Тебе, моя Республика!" состоялись первые гастроли Ольги Сосновской по Коми, организованные "Продюсерским центром Владимира Юрковского".

На встрече с журналистами супруги рассказали об основных вехах истории своего творческого союза. Например, о гастролях по Африке с ее экзотическими животными и не следующим по расписанию поездами. И о том, как непросто было поставить "Фаустину" в небольшом Дворце культуры Усинска: непременному атрибуту спектакля – мотоциклу – там было сложно развернуться. Но сидящим на первом ряду байкерам, предоставивших свой чоппер для постановки, действо понравилось.

IMG_0171.jpg

В.Юрковский напомнил, что его центр был в числе первых, кто стал выпускать компакт-диски: тогда, в 1990-х, для многих это было в диковинку.

IMG_0158.jpg

Главным детищем продюсерского центра является Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. В принципе, основная часть проектов связана с именем Заслуженной артистки России, Народной артистки Республики Коми, но в них всегда принимают участие множество профессиональных артистов и музыкантов, исполнителей, оркестры и хоровые коллективы. В гастрольных концертах примет участие не только творческая семья, в том числе и их сын Андрей, но и таланты из районов Коми.

IMG_0177.jpg

Как такового четкого графика турне нет. По словам В.Юрковского, они могут заехать в самые глухие районы региона. Пока известно, что оно начинается сегодня, концерты с различными программами пройдут на основных площадках республики.

Завершится турне в Сыктывкаре в апреле или мае. Последнее выступление должно быть самым ярким, оно станет некоей ретроспективой всей 20-летней работы продюсерского центра.

Илья Баканов

  Ключевые слова: музыка, концерт
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:29 24.08.2017
Гимназия искусств при главе Коми поздравит с новым учебным годом сказкой-детективом
15:09 23.08.2017
Деятелям культуры вручили премии правительства Коми
13:20 22.08.2017
Юные мультипликаторы выпустили анимационный фильм "Пластилиновый Сыктывкар"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

19:03
Владимир Юрковский и Ольга Сосновская отправляются в турне в честь юбилея своего продюсерского центра
17:46
Мошенники продали сыктывкарке путевки в вымышленный абхазский пансионат
17:41
По распоряжению Сергея Гапликова все действия по изменению штата младшего медперсонала в интернатах соцзащиты приостановлены
17:32
В нацпарке "Югыд Ва" задержали браконьеров
16:44
Завтра в течение дня сыктывкарцы смогут бесплатно проверить состояние родимых пятен

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео