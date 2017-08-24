Владимир Юрковский и Ольга Сосновская отправляются в турне в честь юбилея своего продюсерского центра

В эти минуты в Центре культурных инициатив "Югор" проходит первый концерт в рамках юбилейного турне Ольги Сосновской и Владимира Юрковского "Тебе, моя республика!.. и прошло 20 лет...".

Гастроли посвящены юбилею продюсерского центра В.Юрковского. В 1997 году под тем же названием "Тебе, моя Республика!" состоялись первые гастроли Ольги Сосновской по Коми, организованные "Продюсерским центром Владимира Юрковского".

На встрече с журналистами супруги рассказали об основных вехах истории своего творческого союза. Например, о гастролях по Африке с ее экзотическими животными и не следующим по расписанию поездами. И о том, как непросто было поставить "Фаустину" в небольшом Дворце культуры Усинска: непременному атрибуту спектакля – мотоциклу – там было сложно развернуться. Но сидящим на первом ряду байкерам, предоставивших свой чоппер для постановки, действо понравилось.

В.Юрковский напомнил, что его центр был в числе первых, кто стал выпускать компакт-диски: тогда, в 1990-х, для многих это было в диковинку.

Главным детищем продюсерского центра является Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. В принципе, основная часть проектов связана с именем Заслуженной артистки России, Народной артистки Республики Коми, но в них всегда принимают участие множество профессиональных артистов и музыкантов, исполнителей, оркестры и хоровые коллективы. В гастрольных концертах примет участие не только творческая семья, в том числе и их сын Андрей, но и таланты из районов Коми.

Как такового четкого графика турне нет. По словам В.Юрковского, они могут заехать в самые глухие районы региона. Пока известно, что оно начинается сегодня, концерты с различными программами пройдут на основных площадках республики.

Завершится турне в Сыктывкаре в апреле или мае. Последнее выступление должно быть самым ярким, оно станет некоей ретроспективой всей 20-летней работы продюсерского центра.