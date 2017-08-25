В Усть-Куломском районе помощь медиков понадобилась юному рыбаку, на которого напала щука

Вчера помощь медиков понадобилась рыбаку, укушенному собственной добычей.

Щука напала на выловившего ее ребенка напротив села Руч на реке Вычегда в Усть-Куломском районе.

Как рассказал "Комиинформу" отец 11-летнего рыбака, около десяти утра его сын поймал внушительную добычу - 2,5-килограммовую щуку, сумел ее вывести, поднять в лодку и насадить на кукан.

"В какой-то момент я отвлекся, а сын наклонился, чтобы помыть руки. Видимо, он сделал это слишком близко от кукана. Я услышал "ой", и когда взглянул на ребенка, из руки чуть выше запястья фонтанчиком била кровь - видимо, щука перебила венку", - рассказал рыбак.

Руку стали промывать водой, но кровь не унималась, хотя сквозь струю отец разглядел два сантиметровых разруба. Когда ребенок начал бледнеть, рыбак набрал 112, предварительно наложив жгут, чтобы унять кровотечение. Выслушав подробный рассказ, служба переключила его на скорую, однако в конце разговора с медиками телефон мужчины разрядился.

На моторной лодке обеспокоенный отец кинулся к аныбской переправе, чтобы попросить телефон у рыбаков. По иронии судьбы, второй телефон также разрядился, хотя с оператором 112 мужчина успел пообщаться. Была предпринята и третья попытка дозвониться, однако она также потерпела неудачу.

Приняв решение срочно везти жертву нападения щуки в Сыктывкар, рыбак причалил к берегу, где, как оказалось, его уже ждала машина скорой помощи.

"Ранки обработали, затянули пластырями, хотели наложить швы, но сын не дался", - рассказал рыбак.

Мужчина подчеркнул, что был приятно удивлен оперативностью службы и тем, что, несмотря на оборвавшийся разговор, медики поспешили на помощь.