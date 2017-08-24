Ухтинские спасатели помогли бездомной дворняге выбраться из глубокого колодца

24 августа 2017 года, 16:30 | Ухта
Фото Ухтинского аварийно-спасательного отряда

Вчера под Ухтой спасателям пришлось помочь бездомной дворняге выбраться из глубокого колодца. Около часа длилась спасательная операция, завершившаяся в итоге благополучно. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Как уточнили в Ухтинском аварийно-спасательном отряде, собака застряла в районе Вторых Воднинских дач и жалобно скулила, чем привлекла внимание прохожих.

В отряд дозвонилась дачница, пожалевшая животное. Специалисты выехали на улицу Бытовик 23 августа в 8 с небольшим утра.

Оказалось, что животное находится в воде в бетонном колодце, глубина которого не позволила ему самостоятельно выбраться на поверхность.

Используя специальное оборудование, спасатели достали собаку и отпустили. Дворняга поспешила скрыться подальше от злополучного места.

"О ее судьбе нам больше ничего не известно", - добавили в ухтинском спасотряде.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Ухта, спасатели, животные, дачи
  Рубрика: Происшествия
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