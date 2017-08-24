Ухтинские спасатели помогли бездомной дворняге выбраться из глубокого колодца
Вчера под Ухтой спасателям пришлось помочь бездомной дворняге выбраться из глубокого колодца. Около часа длилась спасательная операция, завершившаяся в итоге благополучно. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.
Как уточнили в Ухтинском аварийно-спасательном отряде, собака застряла в районе Вторых Воднинских дач и жалобно скулила, чем привлекла внимание прохожих.
В отряд дозвонилась дачница, пожалевшая животное. Специалисты выехали на улицу Бытовик 23 августа в 8 с небольшим утра.
Оказалось, что животное находится в воде в бетонном колодце, глубина которого не позволила ему самостоятельно выбраться на поверхность.
Используя специальное оборудование, спасатели достали собаку и отпустили. Дворняга поспешила скрыться подальше от злополучного места.
"О ее судьбе нам больше ничего не известно", - добавили в ухтинском спасотряде.
Ярослава Пархачёва
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