В Койгородском районе празднование Дня рождения республики завершится 27 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще до праздника в Нючпасе снесли ветхие и аварийные дома, в Кузьеле установили спортивную площадку с элементами детской игровой, в м.Гурган с.Койгородок построили детскую спортивную площадку, отремонтировали тротуар по ул.Комарова в пос.Койдин, провели благоустройство зоны семейного отдыха в пос.Кажым, построили помещения для складирования отходов в с.Грива. Помимо этого, в планах до конца сентября завершить ремонт уличного освещения в с.Грива.

Культурно-развлекательные мероприятия начали проводить с 19 августа. В традиционном районном турнире по волейболу, который проводился на волейбольной площадке Парка культуры и отдыха с.Койгородок, приняли участие три команды. Победителем турнира стала команда "Койдин". Второе место заняла команда из пос.Подзь, а третье из Кажыма. Победитель и призеры соревнования были награждены грамотой и ценными призами.

По окончании спортивного раздела, в парке провели районный праздник "С Днем рождения, Республика!".

В рамках праздника, но на сцене Центра культуры, провели фестиваль хоровых искусств "Созвучие", которое проводилось при поддержке Управления КФК и С АМР "Койгородский" и МБУК "Койгородское централизованное клубное объединение". Мероприятие, в котором участвовало 11 коллективов, проходило в формате "Битвы хоров". Хоровые коллективы представляли населенные пункты района. Победителями фестиваля были признаны два коллектива: народный вокальный ансамбль "Сударушки" (пос.Подзь) и вокальный ансамбль "Акварель" (пос.Койдин).

Районный праздник продолжился эстрадным блоком, в котором участвовали самодеятельные артисты с.Койгородок и пос.Койдин. Мероприятие завершилось ночной дискотекой.

В воскресенье, 20 августа, в клубе пос.Зимовка прошла концертная программа "Я вырос здесь и край мне этот дорог". В этот же день в клубе поселке Кузьель прошла развлекательная программа для детей, а в Центре культуры с.Грива состоялся праздничный концерт "Ты-мой вечный праздник, край любимый мой". В этот же день на площади возле Доме культуры пос.Подзь прошел музыкально-спортивный праздник "С днём Республики!". После торжественной части была проведена квест - игра - ориентирование "Моя Республика", в которой принимали участие 4 команды, составленные из игроков пос.Подзь и с. Койгородок.

В День празднования 96-летия государственности Республики Коми, а именно 22 августа, провели запланированные мероприятия в райцентре и в поселках Кажым и Нючпас. На универсальной спортивной площадке Лыжной базы с.Койгородок прошли детские спортивные мероприятия - "Веселые старты". Ребята, пожелавшие участвовать в соревнованиях, были разделены на две команды: "Веселые ребята" и "ГТА". Организаторы проводили различные конкурсы, в которых команды состязались на ловкость и сноровку. По итогам соревнований обе команды набрали одинаковое количество очков. Все участники были награждены сладкими призами.

В праздничный день на прилегающей к Центру культуры территории прошел молодежный квест "Чудесный край - Республика моя", который был приурочен 96-летию Республики Коми и Дню государственного флага РФ. Мероприятие проводилось при поддержке Детской библиотеки, Киновидеоцентра, Музея и Центра культуры с.Койгородок. В состязании принимало участие три команды, возраст участников был ограничен от 10 до 15 лет. В результате упорной борьбы все команды набрали одинаковое количество баллов. При подведении итогов организаторы объявили - победила дружба!

В Доме культуры пос.Кажым прошел праздничный концерт и провели акцию, которая была приурочена 96-летию государственности Республики Коми.

В клубе пос.Нючпас в торжественной обстановке награждали победителей и призеров конкурса на "Лучшую придомовую территорию". После торжественной части состоялась концертная программа "Чудесный край - Республика моя!".

Следует отметить, что 22 августа во всех кинозалах района прошел показ кинофильмов. Для детей были предложены финоугорские мультфильмы "Ииркап", "Маленькая Катерина", а для взрослых - фильмы с тематикой по военно-патриотическому воспитанию.

Мероприятия, приуроченные 96-летию Республики Коми, в Койгородском районе продолжатся до 27 августа.

25 августа, с 17 час 00 минут в клубе пос.Вежью будет проведен конкурс на лучший двор - "Лучшая хозяйка", а в Доме культуры пос.Кажым планируют провести литературно-экологическое путешествие "В мире заповедной природы Республики Коми".

26 августа (в субботу) в клубе пос.Седтыдор с 19 час начнется музыкально- развлекательная программа "Республика Коми - твоя и моя".

Реализация плановых мероприятий завершится в воскресенье, 27 августа. В клубе пос.Ком будет проведена беседа на тему - "День Государственного флага" , а в Центре Коми культуры с.Грива, пройдет ретро – дискотека "Распахни, Россия, в пляске ширь души".