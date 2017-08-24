В Сыктывкаре разыскивают возможного убийцу

24 августа 2017 года, 11:13 | Сыктывкар
Фото МВД по Коми

Полицейскими УМВД России по городу Сыктывкару разыскивается подозреваемый в убийстве местного жителя, 1959 года рождения, труп которого с признаками насильственной смерти был обнаружен 20 августа текущего года на территории бывшего городского рынка по Орджоникидзе, 50.

В совершении тяжкого преступления подозревается ранее судимый уроженец Прилузского района Можегов Андрей Иванович, 1996 года рождения.

Его приметы: светлые кудрявые волосы, худощавого телосложения, рост 170 см, на вид около 20 лет, неопрятен. Был одет в серую футболку и штаны темного цвета. Может находиться в районе оптовых баз по адресу: улица Чкалова, 50.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить информацию в УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: 8(8212) 28-26-00, 28-26-01, 28-26-02, 51-57-06 или 02.

Комиинформ

  Ключевые слова: розыск
  Рубрика: Происшествия
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