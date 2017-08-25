В Коми сто молодых специалистов улучшили жилищные условия

В Республике Коми за два года реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" 99 сельских граждан и 100 молодых специалистов улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Петр Хоробрых на межрегиональной конференции по устойчивому развитию сельских территорий.

В своем докладе П. Хоробрых пояснил, что мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" реализуются по трём укрупненным направлениям: оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, путём предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности; содействие в обустройстве сельских поселений объектами социальной, инженерной и дорожной инфраструктурой и поддержка местных инициатив граждан.

За прошедший 2016 год объём финансирования составил 300 млн. рублей, из них 165 млн. рублей – средства республиканского бюджета, 10 млн. рублей – местных бюджетов. В 2017 году объём финансирования почти не изменился.

Одним из самых востребованных являются меры по оказанию поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, а также молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим проживать и работать на селе, на строительство и приобретение жилья.

По словам заместителя министра, средний размер социальной выплаты в 2017 году составил 1,8 миллиона рублей – для граждан, 1,7 миллиона рублей – для молодых семей и молодых специалистов, на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов составил 670 тыс. рублей.

"В 2015-2017 годах улучшили свои жилищные условия 99 сельских граждан и в целях привлечения и закрепления кадров на селе - 100 молодых семей, молодых специалистов. Участниками Подпрограммы за 2015-2016 годы построено 423 жилых помещения общей площадью 34,3 тыс. кв. метров, что составляет 46 % объёма введённого в сельской местности жилья",- отметил П. Хоробрых.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан на условиях софинансирования из федерального бюджета и с привлечением собственных средств граждан активизировала жилищное строительство на селе.

Только мера, направленная на завершение строительства индивидуальных жилых домов высокой степени готовности, позволила завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2015 году – 171 дом, в 2016 г. – 128 домов.

На повышение уровня благоустройства сельского жилья направлены мероприятия по содействию в строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Ресурсное обеспечение, которых в 2015-2016 годах составило и в 2017 году запланировано в объёме 220 млн. рублей из бюджетов всех уровней.

В результате на сельских территориях за этот период построено: 9 объектов по водоснабжению общей протяженностью 17,8 км и 5 объектов по газификации протяженностью 28,2 км.

До конца года планируется завершение ещё двух объектов водоснабжения в 3 населённых пунктах (селе Коровий ручей и деревне Карпушевка Усть-Цилемского района, посёлке Щельяюр Ижемского района) протяженностью 3,9 км.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий местные бюджеты могут получить субсидии на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку.

В рамках комплексного обустройства возможна:

- инженерная подготовка площадок под жилую застройку (электро-, газо-, водоснабжение, и др.),

- строительство (реконструкция) объектов социальной и культурной сферы,

- строительство уличных дорог и тротуаров,

- обеспечение уличного освещения, благоустройство, озеленение.

С 2015 года в число мероприятий по устойчивому развитию сёл отнесены строительство и реконструкция сельских автомобильных дорог, в рамках которых завершена реконструкция участка автомобильной дороги Куниб-Вотча-Ягдор.

За последние 2 года за счёт грантовой поддержки местных инициатив граждан реализовано 22 общественно-значимых некоммерческих проекта для обустройства сельских населённых пунктов. Это детские игровые площадки, спортивные площадки и зоны отдыха, восстановлен историко-культурный памятник "Братская могила" в селе Дутово Вуктыльского района, создан краеведческий музей с.Ношуль.

В 2017 году предусмотренный объём средств – два с половиной млн. рублей позволит поддержать 7 общественно-значимых проектов на селе.

"Количество таких проектов в большей части зависит от руководителей муниципальных образований, от глав сельских поселений. От их правильно расставленных приоритетов и своевременной подготовки проектно-сметной документации",- подытожил вице-премьер Анатолий Князев.