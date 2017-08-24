Удорскому району дадут больше денег на улучшение материально-технической базы школ

Увеличена сумма средств, которые республика выделяет в 2017 году муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования. Опубликовано соответствующее постановление правительства.

Согласно документу, сумма субсидий районам и городам увеличивается со 155 миллионов 149 тысяч рублей до 156 миллионов 749 тысяч рублей. Такой рост произошел за счет увеличения дотаций Удорскому району с 1 миллиона 466 тысяч до 3 миллионов 66 тысяч рублей.

Таким образом, города и районы получат на эти цели:

Сыктывкар – 46 миллиона 563 тысячи рублей;

Воркута – 9 миллионов 38 тысяч рублей;

Усинск – 7 миллионов 371 тысяч рублей;

Вуктыл – 6 миллионов 107 тысяч рублей;

Инта – 254 тысячи рублей;

Ухта – 2 миллиона 357 тысяч рублей;

Ижемский район – 3 миллиона 940 тысяч рублей;

Княжпогостский район – 233,9 тысячи рублей;

Койгородский район – 890,1 тысячи рублей;

Корткеросский район – 3 миллиона 610,3 рублей;

Печорский район – 477,8 тысячи рублей;

Прилузский район – 3 миллиона 996,7 тысячи рублей;

Сосногорский район – 219,1 тысячи рублей;

Сыктывдинский район – 46 миллионов 353,9 тысячи рублей;

Сысольский район – 2 миллиона 397,6 тысячи рублей;

Троицко-Печорский район – 406,4 тысячи рублей;

Удорский район – 3 миллиона 66 тысяч рублей;

Усть-Вымский район – 11 миллиона 661,4 тысячи рублей;

Усть-Куломский район – 4 миллиона 814,4 тысячи рублей;

Усть-Цилемский район – 2 миллиона 989,8 тысячи рублей.