Вчера спасатели Коми искали в тайге двоих грибников. Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, в Усть-Куломском районе потерялась женщина, под Сосногорском - мужчина.

Помощь четырех специалистов спасотряда понадобилась в поисковых работах в Усть-Куломском районе. Заявление в отряд поступило от начальника отдела ГО и ЧС района.

23 августа в тайге пропала жительница поселка Паспом 1975-го года рождения, которая ушла за грибами и исчезла.

Ее искал родной брат, однако безрезультатно. Спасатели выехали в район сегодня в 5 утра.

Еще один грибник - мужчина 1959-го года рождения - пропал под Сосногорском, однако эта история завершилась благополучно.

Спасатели выезжали вчера в 20 часов в район Керки Сосногорского района. В отряд обратился сын пропавшего, рассказав о том, что отец ушел на "тихую охоту" в знакомые грибные места, но на связь к вечеру не вышел.

Сначала он искал отца самостоятельно, но обнаружил в лесу только его машину, в которой был и мобильный телефон заблудившегося грибника.

Прибывшие на место спасатели сигналили и применили сирену, на звуки которой сельчанин впоследствии и вышел.