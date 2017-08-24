В Президентской библиотеке открылась выставка о жизни выдающегося уроженца Коми

Президентская библиотека и Республика Коми планируют развивать совместные культурно-образовательные проекты. Об этом заявил первый заместитель представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации Сергей Орлов на торжественном открытии мультимедийной выставки "Жизнь и творчество выдающегося социолога ХХ века П. А. Сорокина". Проект был реализован совместно Президентской библиотекой и центром "Наследие" имени Питирима Сорокина при участии Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

По словам организаторов, выставка не только внесёт вклад в популяризацию культуры Республики Коми, но и послужит стартом для развития партнёрских отношений с Президентской библиотекой. Выбор Санкт-Петербурга для открытия мультимедийной выставки не случаен. Как было отмечено, жизнь многих выдающихся деятелей Республики Коми так или иначе связана с этим городом. В их числе и Питирим Сорокин. "Здесь он заложил основы своих научных знаний, которые потом с успехом применил на территории нашего региона" – добавил Сергей Орлов.

На слайдах выставки представлены основные этапы жизни и научной деятельности всемирно известного учёного Питирима Сорокина. Экспозиция рассказывает не только о семье будущего основоположника современной социологии, но и о тех, кто повлиял на его развитие как деятеля науки. Среди них – академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук Максим Ковалевский, а также русский философ, этнограф и писатель Каллистрат Жаков.

Один из самых объёмных разделов посвящён жизни Питирима Сорокина в эмиграции. После отъезда из Советской России он вместе с супругой продолжал активную научную деятельность. Талант и усердная работа принесли свои плоды. Благодаря фотографиям, представленным на выставке, можно проследить путь Питирима Сорокина от простого эмигранта до профессора Гарвардского университета. Идея создания факультета социологии принадлежит именно ему.

Несмотря на удалённость от Родины, Питирим и Елена Сорокины активно поддерживали организации, которые занимались сбором помощи для Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Они собирали одежду, еду и медикаменты. На слайдах можно увидеть уникальные фотокопии писем с благодарностью от советских граждан.

Кроме того, в рамках выставки представлены выдержки из научных работ Питирима Сорокина. Например, каждый желающий может узнать, что такое социокультурная динамика, как стоит понимать идею теории социального альтруизма и много другое.

В рамках открытия выставки Сергей Орлов передал Президентской библиотеке уникальные издания, посвящённые этнографии народов Республики Коми.

Главный научный сотрудник Президентской библиотеки Павел Фёдоров предложил начать совместную работу по наполнению и развитию цифровой коллекции "Республика Коми: страницы истории". Подборка Президентской библиотеки включает электронные копии исследований, очерков, архивных документов, фотографий и фономатериалов, отражающих административное, социально-экономическое и этнографическое положение территорий, ныне входящих в состав Республики Коми.

Также фонд Президентской библиотеки пополнит издание центра "Наследие" имени Питирима Сорокина, опубликованное в рамках собрания сочинений выдающегося социолога. По словам директора центра Ольги Кузивановой, в книге представлены две работы Питирима Сорокина – "Социология революции" и "Листки из русского дневника".

Мультимедийная выставка "Жизнь и творчество выдающегося социолога ХХ века П. А. Сорокина" продлится до 15 ноября 2017 года. Для посещения экспозиции необходимо предварительно записаться по телефону (812) 334-25-14 либо отправить электронное письмо на адрес: excursion@prlib.ru, сообщает пресс-служба Поспредства РК в СЗФО.