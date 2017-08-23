"Несчастливый" фонтан в центре Сыктывкара отремонтируют

Жители Сыктывкара обратили внимание на то, что фонтан у "Детского мира" в центре города начал подтекать. По словам очевидцев, объект растрескался и вода из чаши начала попадать на пешеходную часть.

В мэрии уточнили: о поломке в администрации знают, обслуживающей организации - муниципальному предприятию "Жилкомсервис" - уже даны соответсвующие указания. Фонтан планируют отремонтировать в рамках текущего обслуживания в кратчайшие сроки.

Так как лужа на этом месте появляется не всегда, по всей видимости, ее появление связано с колебаниями уровня воды.

Напомним, фонтан у "Детского мира" печально известен тем, что украшающую его фигуру лебедя не раз ломали вандалы. Впервые голову статуе сломали в 2014 году. Тогда лебедя удалось восстановить, но позже неизвестные вновь его разрушили. Вопрос о его восстановлении поднимали и в 2017 году, но так как на это нужна немалая сумма, ремонт пока отложили.