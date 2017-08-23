Книги для пациентов больниц и санаториев собрала общественная приемная главы Коми

Директор Общественной приемной главы Коми Виктория Сидорова вручила заместителю министра здравоохранения Коми Владимиру Крещику коробки с книгами для пациентов больниц и отдыхающих санатория "Серегово", собранными во время благотворительной акции "Читайте на здоровье!".

В. Сидорова отметила, что акция приурочена к Году добрых дел, объявленному руководителем региона Сергеем Гапликовым.

"Ничто не скрашивает так досуг, как интересная книга, отсюда и родилась идея проведения этой акции, - пояснила она. - Мы постарались собрать книги на любой вкус. Пациенты районных больниц и санаториев смогут найти исторические и публицистические произведения, познавательную литературу и даже любовные романы".

Активное участие в акции принимали сотрудники всех филиалов Общественной приемной. Помимо книг для маленьких пациентов также собрали игрушки, раскраски, наборы карандашей, альбомы для рисования.

"Я сама бабушка и иногда привожу внуков в детское отделение больницы Сыктывдинского района, - рассказала заведующая Сыктывдинским филиалов Общественной приемной главы Коми Галина Ватаманова. – Там очень уютно, есть мягкий диван, детский столик, скамеечки, но очередь порой бывает очень длинной, поэтому я подумала, почему бы не подарить малышам раскраски и карандаши. Надеемся, что подарки придутся им по душе".

Участие в акции также принял житель Эжвинского района, ветеран Великой Отечественной войны, член республиканского экспертного совета Геннадий Стрелов. Он передал Эжвинского филиалу целую коробку книг из собственной библиотеки.

Заместитель министра здравоохранения В. Крещик с благодарностью принял подарок. "Несмотря на технологический век, люди все еще читают книги, - высказался он. – Передадим ваш подарок в библиотеки отделений городских и районных больниц и в санаторий "Серегово". Пусть читают на здоровье".