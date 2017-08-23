Интинцы смогут зарегистрировать маломерные суда и заменить удостоверение на право управления ими
С 23 по 30 августа в Инте будет работать выездная аттестационная комиссия Центра ГИМС МЧС России по Коми. Все желающие могут зарегистрировать свои маломерные суда, заменить удостоверение на право управления ими и пройти очередное освидетельствование судна. Об этом "Комиинформу" сообщили в МЧС по региону.
В Интинском участке Центра ГИМС МЧС России по Коми, расположенном по адресу: г. Инта, ул. Лунина, 5а работает выездная аттестационная комиссия. Все желающие, могут заменить удостоверения на право управления маломерными судами с истекшим сроком действия.
Инспекторы ГИМС напоминают, что для этого необходимо:
1. Письменное заявление о необходимости замены удостоверения, в связи с истечением срока его действия, написанное в произвольной форме.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя
3. Медицинская справка о годности к управлению маломерным судном (допускаются справки о годности к управлению транспортным средством, относящимся к любой категории транспортных средств).
4. Одну матовую фотографию размером 30*40, без уголка.
5. Имеющееся ранее выданное удостоверение.
6. Документы с результатами аттестаций заявителя, проводившихся ранее (ранее выданная личная карточка). Непредставление заявителем личной карточки, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по аттестации.
Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины:
УФК по РК ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми"
ИНН/КПП: 1101481599 / 110101001
Номер счета получателя платежа: 40101810000000010004
Наименование банка: Отделение НБ РК Банк России город Сыктывкар
БИК: 048702001
КБК 177 1 08 07081 01 0970 110
Сумма: 650 рублей.
Также судовладельцы смогут зарегистрировать маломерные суда. Инспекторы ГИМС напоминают: маломерное судно – это судно, длина которого не превышает двадцати метров и общее количество людей, на котором не превышает двенадцати человек. Не подлежат государственной регистрации суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателя (в случае установки) до 8 кВт включительно.
До 30 августа судовладельцы смогут пройти очередное освидетельствование судна, которое проводится раз в пять лет. Освидетельствование маломерного судна в процессе его эксплуатации необходимо проводить своевременно, иначе к судоводителю будут применены меры административного воздействия.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к старшему государственному инспектору по маломерным судам Попову Ивану Борисовичу по телефону: 89128699209.
Комиинформ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.