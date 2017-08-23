Сыктывкарский кинолог позарился на 20 упаковок сухого корма для служебных собак

23 августа 2017 года, 13:32 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре бывший сотрудник Центра кинологической службы регионального МВД признан виновным в присвоении вверенного имущества.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему старшине Центра кинологической службы МВД по РК. Он признан виновным в присвоении (растрате) вверенного имущества, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2015 года по апрель 2017 года фигурант похитил вверенное ему имущество – восемь упаковок по 20 кг сухого корма, предназначенного для служебных собак, причинив ущерб ведомству на сумму более 28 тысяч рублей. Корм обвиняемый продал в зоомагазин, получив за него 21 тысячу рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по РК. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершении преступления и возместил причиненный ущерб.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: собаки, кража
  Рубрика: Право
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