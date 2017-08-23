Роспотребнадзор Коми разъяснил, как выбрать комфортную и безопасную школьную форму

Комфортная и удобная школьная одежда способствует сохранению здоровья учащихся, формирует позитивный настрой и помогает сохранить спокойное психологическое состояние.

Для родителей важно знать, что современная школьная форма должна отвечать всем гигиеническим требованиям, но при этом быть удобной, стильной, разнообразной, модной.

С помощью одежды вокруг тела создается искусственный "пододёжный" микроклимат, отличающийся от климата внешней среды. Он способствует сохранению постоянства температуры тела, облегчает терморегуляторную функцию кожи.

Основным гигиеническим требованием к детской одежде является ее безвредность для здоровья ребенка.

При выборе школьной одежды нужно обращать внимание на качество материала. Максимальный процент синтетический волокон в одежде для детей и подростков - 30-35% для блузок и рубашек, и 55% - для костюмов. Конечно, чем меньше этот процент, тем лучше, так как наличие синтетики хоть и продлит срок службы одежды, однако может отрицательно сказаться на здоровье ребенка. Например, синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен и ребенок начинает потеть. Увеличение потливости может привести к переохлаждению, что чревато в дальнейшем возникновением простудных заболеваний.

Большое количество синтетических волокон может привести к возникновению у детей аллергии. Причина проста: синтетика похожа на пылесос, притягивающий к себе не только частицы пыли, грязи, но и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной возникновения сыпи.

С учетом того, что в подавляющем большинстве школ температура в отопительный сезон соответствует и даже превышает нормативы, а также то, что в течение занятий школьники испытывают большие статические нагрузки и в перемены им необходима двигательная активность, гигиенически целесообразными считаются следующие варианты одежды для школьников:

- для мальчиков - жилет и брюки, рубашки с коротким, длинным рукавом в зависимости от сезона;

- для девочек – жилет и юбка или брюки; сарафан, блузки, рубашки с коротким, длинным рукавом в зависимости от сезона.

В прохладную погоду вместо рубашек и блузок допустимы джемперы водолазки, свитеры соответствующих цветов. Жилеты могут быть как из тканей, так и трикотажные.

От того, насколько комфортно ребенок чувствует себя в форме, во многом зависит и его успеваемость. Кроме того, что форма должна быть комфортной, она должна быть качественной и модной, а также соответствовать вкусовым предпочтениям своих хозяев.

***Рекомендации родителям при покупке школьной формы:

- Внимательно изучите маркировку одежды (ярлычок с данными производителя, составом ткани и рекомендациями по чистке и стирке изделия);

- обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на нем указана химчистка - лучше отказаться от такой одежды для ребенка. Химические вещества могут быть вредны для здоровья вашего ребенка;

- ткань, из которой шьется одежда для подростков, должна хотя бы наполовину состоять из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов;

- перед выпуском в обращение на рынок детская одежда должна пройти оценку (подтверждение) соответствия в форме декларирования соответствия или сертификации.